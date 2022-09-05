أسهل طريقة لـ تنعيم الشعر بـ 2 جنيه فقط

ترغب الكثير من الفتيات والنساء فى اكتشاف طريقة فعلة لـ تنعيم الشعر وجعله أكثر انسيابية وجمالا دون الحاجة لا ستخدام المكواة التى تضر الشعر
وتوجد العديد من الطرق التى تساعد على تنعيم الشعر ولكن للأسف يكن لها أثار ضارة على خصلات الشعر وتجعلها أضعف وأكثر عرضة للتساقط .
نعرض لكم أسهل وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وفقا لما جاء فى موقع " بولد سكاى" الهندى
مكونات وصفة تنعيم الشعر
زيت جوز الهند الخام
طريقة تنعيم الشعر
- ضعي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الهام السميك على شعرك ودلكيه به جيدا.
- اتركيه على الشعر لمدة 30 إلى 60 دقيقة ثم اشطفيه بشامبو معتدل.
- كررى وصفة تنعيم الشعر بزيت جوز الهند مرة أو مرتين في الأسبوع.