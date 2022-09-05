أسهل طريقة لـ تنعيم الشعر بـ 2 جنيه فقط

ترغب الكثير من الفتيات والنساء فى اكتشاف طريقة فعلة لـ تنعيم الشعر وجعله أكثر انسيابية وجمالا دون الحاجة لا ستخدام المكواة التى تضر الشعر

وتوجد العديد من الطرق التى تساعد على تنعيم الشعر ولكن للأسف يكن لها أثار ضارة على خصلات الشعر وتجعلها أضعف وأكثر عرضة للتساقط .

نعرض لكم أسهل وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وفقا لما جاء فى موقع " بولد سكاى" الهندى

زيت جوز الهند الخام



مكونات وصفة تنعيم الشعر

زيت جوز الهند الخام

طريقة تنعيم الشعر