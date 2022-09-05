عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسهل طريقة لـ تنعيم الشعر بـ 2 جنيه فقط

شعر ناعم
شعر ناعم

ترغب الكثير من الفتيات والنساء فى اكتشاف طريقة فعلة لـ تنعيم الشعر وجعله أكثر انسيابية وجمالا دون الحاجة لا ستخدام المكواة التى تضر الشعر 

خست 7 كيلو في أسبوع .. جواهر تكشف عن أغرب وصفة لإنقاص الوزن

من أول مرة.. وصفة جبارة لـ تفتيح الهالات السوداء

فلتر ولا تجميل.. أصالة بملامح غريبة تثير السوشيال ميديا

تحذير من مشروب شائع يتسبب في تلف الكلى

وتوجد العديد من الطرق التى تساعد على تنعيم الشعر ولكن للأسف يكن لها أثار ضارة على خصلات الشعر وتجعلها أضعف وأكثر عرضة للتساقط .
نعرض لكم أسهل وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وفقا لما جاء فى موقع " بولد سكاى" الهندى

زيت جوز الهند الخام
زيت جوز الهند الخام


مكونات وصفة تنعيم الشعر 
زيت جوز الهند الخام 
طريقة تنعيم الشعر 

  • ضعي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الهام السميك على شعرك ودلكيه به جيدا.
  • اتركيه على الشعر لمدة 30 إلى 60 دقيقة ثم اشطفيه بشامبو معتدل.
  • كررى وصفة تنعيم الشعر بزيت جوز الهند مرة أو مرتين في الأسبوع.
تنعيم الشعر زيت جوز الهند وصفة طبيعية لتنعيم الشعر أسهل طريقة لنعومة الشعر أسهل طريقة لتنعيم الشعر بـ 2 جنيه 2 جنيه نعومة الشعر beauty

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

كاش مايوه شفاف.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

مش قصتنا .. ضربة موجعة لـ كهربا من النادي الأهلي بسبب الزمالك

موضوعات متعلقة

بالملح والعسل .. وصفة مذهلة لعلاج رؤوس السوداء

طريقة عمل المكرونة بالتونة بالنكهة اللبنانية

نشرة المرأة والصحة| طعام شائع يسبب سرطان الخصية والكلى وتسمم الحمل .. وأصالة تصدم الجمهور بإطلالة غريبة

طريقة عمل كريب الشيكولاتة زى المحلات

فلتر ولا تجميل.. أصالة بملامح غريبة تثير السوشيال ميديا

تحذير من مشروب شائع يتسبب في تلف الكلى

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. وجبة مكرونة رخيصة وتسد الشعور بالجوع

أبرزها سرطان الخصية والكلى.. طعام شهير يسبب 8 أضرار كارثية

ترشيحاتنا

العراق: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع وسط بغداد دون إصابات

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد وحالة الطقس

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

طلبك مرفوض.. هاري وزوجته ميجان يحرجان الأمير تشارلز

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

أسهل طريقة لـ تنعيم الشعر بـ 2 جنيه فقط

متربية وخلوقة ومحترمة.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف صفاتها الشخصية

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن إطلالات جريئة لـ ابنة غادة عبد الرازق| شاهد

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ