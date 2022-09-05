من الكواليس.. سامح حسين يروج لفيلمه الجديد اللعب مع العيال

روج الفنان الكوميدي، سامح حسين لفيلمه الجديد"اللعب مع العيال"، ونشر صورة من الكواليس من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر حسين برفقة الطفلين أبطال فيلمه الجديد،وكتب معلقا من خلال الصورة:"نجوم فيلمى الجديد . يوسف و منذر".

وأوشك سامح حسين على الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه ”اللعب مع العيال” من إخراج هاني حامد.

ويعود الفنان سامح حسين بهذا الفيلم للسينما مجددا بعد غياب لأكثر من أربع سنوات، حيث كان آخر أعماله فى السينما فيلم “عيش حياتك” والذي كان يجسد فيه شخصية إبراهيم.

“اللعب مع العيال” من إنتاج أحمد السبكي ويشارك سامح حسين البطولة مجموعة من الأطفال منهم الطفل منذر والطفل يوسف صلاح.

وكان المنتج أحمد السبكي قد استقر على اسم”اللعب مع العيال” ليكون هو الاسم النهائي للفيلم بعد تغييره أكثر من مرة.