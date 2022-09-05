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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيرمين الفقي تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

صدى البلد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها صور من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.


وظهرت نيرمين الفقي  بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية كاش مايوه شفاف باللون الأبيض و الأسود، مما حازت على إعجاب متابعيها .

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نيرمين الفقي تنفي خبر خطوبتها 

وعرضت فضائية " العربية " انفوجراف عما تردد حول ذكر اسم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة  مقرونا بإسم الفنانة نيرمين الفقي.


وخرجت أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد ارتباطه بالفنانة نيرمين الفقي ، وإعلان خطبتهما من خلال مقاطع لفيديوهات قديمة توحي أنها تتحدث عن ارتباط جديد.

 

وكان المقطع المتداول لـ  نرمين الفقي حول ارتباطها الجديد غير متعلق بـ " أبو هشيمة " ، مما دفع الفنانة للرد على تلك الشائعة عبر كافة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأكدت أنها مجرد شائعات.

 

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