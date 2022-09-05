نيرمين الفقي تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها صور من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.



وظهرت نيرمين الفقي بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية كاش مايوه شفاف باللون الأبيض و الأسود، مما حازت على إعجاب متابعيها .

نيرمين الفقي تنفي خبر خطوبتها

وعرضت فضائية " العربية " انفوجراف عما تردد حول ذكر اسم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مقرونا بإسم الفنانة نيرمين الفقي.



وخرجت أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد ارتباطه بالفنانة نيرمين الفقي ، وإعلان خطبتهما من خلال مقاطع لفيديوهات قديمة توحي أنها تتحدث عن ارتباط جديد.

وكان المقطع المتداول لـ نرمين الفقي حول ارتباطها الجديد غير متعلق بـ " أبو هشيمة " ، مما دفع الفنانة للرد على تلك الشائعة عبر كافة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأكدت أنها مجرد شائعات.