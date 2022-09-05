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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تدلع بس.. هبة قطب تتصدر التريند بسبب العلاقة الزوجية

صدى البلد

تصدرت هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية تريند مؤشر البحث جوجل بعد تصريحاتها خلال الساعات الماضية والتي أكدت من خلالها أن الزوجة وظيفتها الوحيدة الدلع والتزيين لزوجها رافضة أن يكون دورها الطبخ أو تنظيف المنزل.

وأكدت هبة قطب في تصريحات تلفزيونية أن الهجوم عليها لا يشغلها وأنها لا تعطي أي اهتمام بحملة الهجوم ضدها وضد تصريحاتها.

 وكان عدد من مستخدمي الفيسبوك شاركوا هاشتاج بمقاطعة الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية بعد تصريحاتها الأخيرة عن عدم وجود سند شرعي يجبر المرأة علي الطبخ لزوجها.

 

وكانت حملات المقاطعة بدأت منذ عدة أيام بعد تصريحات المحامية نهاد ابو القمصان  بأن الزوجة غير ملزمة بالرضاعة ولا بد أن تأخذ أجر على الرضاعة . 

وكانت هبة قطب نشرت مقطع فيديو جديدا لها من خلال حساباتها على السوشيال ميديا تحذر من خلاله التعامل مع نوعية معينة من الرجال وقالت: "ابتعدوا عن كل شخص يركز على عيوبكم ويظهرها للآخرين بل ويتحدث عنها باستمرار".

 

وأضافت هبة قطب من خلال الفيديو قائلة: "من الضروري الابتعاد عن الأشخاص المحبطين الذين يحاولون جعلنا نشعر بالتقصير واليأس طوال الوقت".

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