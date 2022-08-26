اضرار المنشطات وابتعدوا عن هذه الأطعمة .. هبة قطب تتصدر التريند | تعرف على السبب

أثارت هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والطب الجنسي الجدل هذا الأسبوع بعدة تصريحات أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ومن أبرز هذه التصريحات تحذيرها من المنشطات الجنسية وقالت :" المنشطات الجنسية مثلها مثل باقي الأدوية لابد من الحصول عليها وقت الحاجة فقط وتحت إشراف طبيب"، وأوضحت هبة قطب أن الحصول على هذه الأدوية بشكل عشوائي يؤدي إلى كوارث صحية ومن الممكن أن تصل للموت المفاجئ .

منشطات جنسية

كشفت هبة قطب أيضا عن أطعمة لابد من الابتعاد عنها لأنها تؤثر على العلاقة الزوجية ، أبرزها تناول الأطعمة والوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة، والسعرات الحرارية المرتفعة، والقليلة القيمة الغذائية مثل البرجر والهوت دوج الاكلات المقلية التي تسبب ضعف الانتصاب.

علاقة ناجحة

من أبرز التصريحات التي أثارت الجدل لهبة قطب حديثها عن نجاح العلاقات العاطفية وأسرارها أن تراجع الشخص عن قرار خطأ يعد من الشجاعة وليس من الضعف، لأنه يساعد على تصليح ما أفسده.

وقالت استشاري العلاقات الزوجية والطب الجنسي، «إن التراجع مش أي حد يقدر يعمله، ومش بيعمله غير شخص متربي وراقي، وهي صفة حميدة تنقذ العلاقة العاطفية حتى لو الطرفين سابوا، وممكن تيجي في الوقت الضايع».

هبة قطب

وتحدثت هبة قطب خلال الأسبوع عن نوعية من الرجال لابد من الابتعاد عنهم وقالت :"هناك نوعية معينة لا تعرف سوى أسلوب الاستفزاز ، هدفه في الحياة هو أن ينجح في استفزازك ، ابتعدوا عنهم ، فالاستفزاز يؤدي للنكد وحياة صعبة وكثيرا ما نسمع عن إصابة سيدات بالشلل نتيجة لتعرضهن لضغوط وحزن وهذا ناتج عن الاستفزاز"