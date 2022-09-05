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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقائه مدير بنك الرافدين العراقي..

وزير القوى العاملة: تسهيل إجراءات الحصول على مستحقات المصريين في المعاشات التقاعدية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة يلتقي مدير بنك الرافدين

التقي وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء رسول ، ومحمد لطفي المراغي نائب مدير البنك ،بحضور أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين  ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومي، والخاص بدولة العراق.

وأكد الوزير أهمية تسهيل إجراءات توثيق شهادات الحياة الخاصة بالمتقاعدين حتى يتم استكمال صرف مستحقاتهم ، منوها  إلى أن الوزارة بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بدولة العراق ، تضع هذا الملف ضمن أولوياتها لحصول المستحقين على كافة حقوقهم.

وأشار الوزير الى أن  لقائه منذ ايام بعدد من ممثلي أصحاب المعاشات التقاعدية، وذلك بعد توليه مهام الوزارة مباشرة، حيث تم مناقشة بعض المعوقات التي تواجههم أمام صرف مستحقاتهم ،وانه وجه الإدارة المختصة بالوزارة التواصل مع مكتب التمثيل العمالي بالعراق لإنهاء كافة العقبات أمام توثيق شهادات الحياة للعام 2022 لمستحقي المعاشات أو ورثتهم .

ومن جانبه أشار مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء رسول الى أن البنك يقدم كافة التسهيلات لصرف المستحقات، بالتعاون مع الهيئات المختصة في العراق، موضحا الى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع جهات معنية بالملف بالعراق لبحث آليات صرف  كافة المستحقات.                         واكدت الجانبان استمرار التعاون والتنسيق.

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