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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يقرر تعديل موعد سفر بعثة الزمالك

صدى البلد

استقر  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تعديل موعد سفر بعثة الأبيض إلى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر  الجاري في كأس سوبر "لوسيل".

واستقر الجهاز الفني على السفر إلى قطر يوم الأربعاء المقبل بعدما كان مقررا سفر بعثة الزمالك غدا الثلاثاء استعدادا لخوض المباراة.

وستعود بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة بعد خوض المباراة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل لقاء إيليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 18 سبتمبر الجاري بالكاميرون.

أكد مصدر بنادي الزمالك على إخطار إدارة الكرة بالنادي لحازم إمام الظهير الأيمن  برحيله  عن النادي وعدم تجديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن حازم إمام سبق ووقع على عقود التجديد للنادي لمدة موسمين قبل أن تفق إدارة الكرة مع الجهاز الفني على رحيل اللاعب وعدم توثيق عقده الجديد مع النادي ليرحل الظهير الأيمن عن النادي رسميا.

ولم يشارك حازم إمام في تدريب الأمس بعدما شارك في تدريب السبت الماضي عقب عودة الفريق من الراحة.


ويستعد الزمالك للسفر إلى قطر لمواجهة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر الجاري في سوبر كأس لوسيل
 

 

 

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