سكت دهرا ونطق كفرا.. المساكنة قبل الزوراج تضع محمد عطية في مرمى نيران المجتمع.. سعاد صالح: ينشر الفاحشة.. دعاء فاروق: هنبقى زي الكلاب الجربانة.. ومظهر شاهين: افتكاسه

حالة من الهجوم انصبت علي الفنان محمد عطية بعد التصريحات التي ادلي بها في احدي البرامج التليفزيونية في دولة لبنان ، عن تشجعيه علي المساكنة قبل الزواج .

الهجوم علي محمد عطية لم يكن مقتصرا علي الجمهور فقط بس امتد الي بعض الي بعض الاعلاميين مثل دعاء فاروق وياسمين عز ، بالاضافة الي رجال الدين الذين استنكروا تصريحات ( عطية ) وفي السطور التالية نرصد القصة كاملة :

تصريحات محمد عطية :

الازمة بدأت حين ظهر محمد عطية في برنامج شو القصة المذاع علي احدي القنوات اللبنانية ، وقد كشف فيه عن رائيه في مسائلة الزواج ، مؤكدا انه يفضل المساكنة قبل الزواج بشكل رسمي .

وقال محمد عطية خلال استضافته فى البرنامج : انه يرفض فكرة الزواج قبل ان يعيش لفترة مع السيدة التى سوف يتزوجها اي “ المساكنة ”.

هجوم علي محمد عطية :

سعاد صالح :

وعلقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات الفنان محمد عطية، قائله: "دعوة لنشر الفاحشة".

وقالت "الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: كلام الفنان محمد عطية وغيره من الكلام الذي يكون في نفس المستوى الذي يبيح الحريات الطلقة ويبيح الانفتاح المطلق تحت مظلة الحرية دعوة لنشر الفاحشة .

وتابعت: "تصريحات الفنان محمد عطية تعتبر دعوة لانتشار الفاحشة في المجتمع لأن الله عز وجل يقول "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذا أليم في الدنيا والآخرة"، والله عز وجل نظم العلاقة بين الرجل والمرأة عن طريق العقد المشروع".

وأكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،: "الزواج لم يشرع لمجرد الاستمتاع بل شرع لأهداف جليلة وهو إعمار الكون بالأبناء والأسر وتنمية المجتمعات".

ياسمين عز:

وقالت ياسمين خلال حلقة اليوم أن هناك تصريحات تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا من قبل بعض الأشخاص- دون أن تذكر اسم محمد عطية- تفيد بضرورة المساكنة قبل الزواج مؤكدة أن الشعب المصري له عاداته وتقاليده، وقبل ذلك، له تعاليمه الدينية التي نشأ عليها .

وأضافت قائلة: احنا هنا مش فى أوروبا، ومالناش دعوة بـ كريستيانو رونالدو وجورجينا، وإنهم أنجبوا قبل الزواج، احنا ربنا حرَّم علينا فعل هذا قبل الزواج.



وتابعت : على كل من يدعو بهذه الدعوات غير الشرعية؛ أتمنى أن يتقوا الله فى تصريحاتهم لأن كل فنان له معجبين من الشباب ويعتبرونه قدوة فمن الممكن أن هذه التصريحات تتسبب فى حدوث كارثة لو اقتنعوا بكلامه ونفذوه، قائلة: “ فياريت تخلى الكلام ده لنفسك”.

دعاء فاروق :

علقت الإعلامية دعاء فاروق على تصريحات الفنان محمد عطية المثيرة للجدل حول المساكنة بدون زواج في أحدث لقاءاته.

وقالت دعاء فاروق من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق إنستجرام :" اعملوا مساكنة وعيشوا مع بعض من غير جواز ولا تدخلوا قانون ولا مجتمع ولا أهل ولا دين".

دعاء فاروق

وأضافت دعاء فاروق :"عيشوا حياتكوا بس لما تحملي هيجرى ويسيبك وهيقولك شلتك، لو تعرفوا ربنا فربنا قال حرام".

واختتمت الإعلامية دعاء فاروق :"هتبقوا عاملين زي الكلاب الجربانة".

مظهر شاهين :

قال الشيخ مظهر شاهين إن أحد الفنانين يدعو للزواج بما يسمى نظام المساكنة مضيفا :افتكاساتك دي شغل تسالي لا تناسب مقام الزواج الذي وصفه الله تعالى في كتابه بالميثاق الغليظ".

وأضاف شاهين: "البنت المحترمة بنت الناس لا تقبل إلا برجل يحفظ لها كرامتها ومكانتها وحقوقها والإسلام حين شرع العقود كان الهدف من ذلك الحفاظ علي كرامة المرأة وحقوقها، وحقوق ما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء، والحفاظ علي النسل".

وأضاف شاهين:"أي شخص يقبل أن تعيش أخته أو ابنته مع شخص أجنبي عيشة الأزواج تحت سقف واحد بدون عقد زواج يكون ديوثا.

وقال مظهر شاهين:"الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام، وليس ٤٢٠٠ دين كما تزعم، إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبل، وغباء البعض ليس مسؤولية الإسلام"

مظهر شاهين

وقال مظهر شاهين إن الزواج آية من آيات الله ، ذكره في كتابه فقال:﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ، والزواج ليس كما يظن البعض أنه وسيلة للمتعة وفقط، بل إن الزواج قد شرع لهدف أسمي وأعظم ألا وهو الحفاظ علي ذرية آدم وتناسلها لتحقق مراد الله منها في عبادته وعمارة هذا الكون، عبر وسيلة مشروعة تحفظ لها كرامتها، وتحول دون اختلاط الأنساب، وهتك الأعراض، إضافة إلي ستر كلا الزوجين للآخر وإمتاعه وقضاء شهوته في إطار الحلال وبعد تحقق شروطه و اكتمال أركانه {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} ، وجعل الله تعالي المودة والرحمة أساسا للتعامل بين الزوجين ليواجها معا متاعب الحياة، ويتغلبا علي تحدياتها، وبالتالي فإن ما يقوله هذا الفنان لم يراع هذه الأهداف السامية، بل لم ينظر إلي الزواج إلا علي أنه مجرد قضاء شهوة وصداقة بين رجل وامرأة، ومن هنا كان الشطط والخلل والخبل".

وأضاف :"ما يدعو إليه هذا الفنان ليس زواجا شرعيا مكتمل الأركان ، وإنما هي دعوة إلي البغاء ونشر الفسق الفجور في المجتمع تحت مسمي "زواج المساكنة" - إن كان يقصد من كلامه الدعوة إلي إقامة علاقة جسدية مكتملة بين رجل وامرأة بدون زواج شرعي -ولا وصف لكلامه عندي إلا أنه شغل "تسالي" لا يناسب مقام الزواج الذي وصفه الله تعالي في كتابه بالميثاق الغليظ، {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا }.

قال :"هنا فإني أرفض كلامه جملة وتفصيلا لمختلفته ما استقرت عليه أحكام الزواج الشرعي الصحيح كما أرفضه كذلك من الناحية الأخلاقية وأقول له: إن البنت المحترمة بنت الناس لا تقبل إلا برجل محترم يحفظ لها كرامتها ومكانتها وحقوقها، إنما شغل "التسالي" اللي بتسميه انت "مساكنة "قد يناسب بعض أخلاق من أنت معجب بهم في الغرب مثلا، لكنه لا يناسب أخلاق مجتمعاتنا و بناتنا ، و بنات الناس المحترمات لا يقبلن به أبدا، فالحرة تموت ولا تأكل بثدييها ولقد أمر الله من لا يستطيع أن يتزوج أن يتعفف عن الوقوع فيما حرم الله، قال تعالي:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ} ، فما بالنا بمن يستطيع الزواج؟ لا شك أن العفة في حقه أولى وأوجب".