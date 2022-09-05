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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يناقش استعدادات حفل ختام دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة ..صور

وزير الرياضة
وزير الرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين بمكتبه بديوان الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي الشركة المنظمة لحفل ختام دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته التاسعة بحضور مسئولي شركة "توتال إنرجيز".

شهد الوزير عرضًا تقديميًا حول التفاصيل المتعلقة بفقرات حفل ختام الدوري، ومراسم توزيع الجوائز على الفائزين، والأماكن المُخصصة لضيوف حفل الختام، والجماهير المصاحبة للفريقين المتنافسين فى نهائى الدورى، والمقرر إقامته بإستاد "بتروسبورت" يوم ١٩ سبتمبر الجارى.

أكد وزير الشباب والرياضة على إخراج احتفالية ختام دورى مراكز الشباب بشكل احترافي يعكس حجم المجهود المبذول فى النسخة التاسعة من الدورى، والتى شهدت نقلة نوعية  برعاية  شركة "توتال إنرجيز" فى إطار التعاون المثمر مع الوزارة.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى تنوع  فقرات حفل ختام الدورى بمشاركة الموهوبين والمبدعين من الشباب نتاج البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة، وكذا مراعاة الإعلان عن اختيار أفضل لاعب فى منافسات الدورى فى النسخة التاسعة، و إطلاق النسخة العاشرة من الدورى عقب ختام الاحتفالية.

وشارك فى منافسات دورى مراكز الشباب فى نسخته التاسعة،  ٢١ ألف لاعب منذ انطلاقه فى مارس ٢٠٢٢م فى جميع المحافظات، وتنافس ٣٢ فريقاً  بالدورى على مستوى الجمهورية ، بمشاركة ٩٦٠ لاعباً ، ويتنافس فى نصف نهائي الدورى فرق "البرامون بالدقهلية، ناهيا بالجيزة، الخارجة بالوادي الجديد، مستقبل العميد بمطروح ".

حضر الاجتماع من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، ونجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، ووسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب .

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