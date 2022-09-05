جامعة الفيوم تقيم احتفالية تكريم للطلاب ذوي الهمم

نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة المنوفية بالتعاون مع جمعية الاورمان الخيرية وبنك التطوع، اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، احتفالية تكريم الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة المنوفية ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

جاء ذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وبإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية والدكتور عبدالرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وافتتحت الاحتفالية بالسلام الجمهوري

وآيات من القرآن الكريم ألقاها أحد طلاب الجامعة، حيث أعرب الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن مدى التعاون بين جامعة المنوفية ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنوفية وما تقدمه من خدمات متميزة لطلاب الجامعة بصفة عامة وذوي الهمم بصفة خاصة وقدم خالص الشكر والامتنان للمجهودات المبذولة في هذا الصدد من وحدة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الدور البارز الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنوفية للطلاب ذوي الهمم بصفة عامة والطلاب ذوي الاعاقة البصرية والحركية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية جاءت لتوزيع عدد من أجهزة اللاب توب وعدد من العصا البيضاء على الطلاب ذوي الاعاقة البصرية، وعدد من الكراسي المتحركة للطلاب، بالإضافة إلى سماعات طبية للطلاب لذوي الإعاقة السمعية، وتم توزيع شهادات تقدير ودروع وهدايا أخرى على الطلاب ذوي الهمم

ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.