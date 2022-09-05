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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالفيديو..

تحدث عن زواجها السري.. فنانة شهيرة تنسحب من البرنامج وتنفعل على المذيع

ليليا الأطرش
ليليا الأطرش

حلت الفنانة ” ليليا الأطرش ” ضيفة رفقة الأعـلامي عطـية عوض ضمن برنامج "أنا انسان" والتي تطرقت من خلال

مقـابلتها تلك في الحديث عن بعض الردود السـلبية الحـادة التي طالتها من قبل الجمهور وزملائها الفنانين.

 

وقالت ليليا الأطرش الى ان تلك الردود الحـادة التي طالتها ليست إلا من مجـتمع سيـئ للغاية حيث ان السـيئ منه يرى بقية المجتمع سيـئ مشيرة"المنيح بشوف الناس كلها منيحة والسيـئ بشوف الناس كلها سيـئة ” وأضافت الأطرش الى انها شخصـية معروفة لدى الجميع".

 

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واما فيما يخص الشـائعات التي تطالها حول ظهورها الدائم على منصات السوشيال ميديا وتعـمدها الأغـراء وإثـارة الجـدل فقد أكدت الأطرش بأنها لا تتعـمد إثـارة الجـدل كما يعتـقد البعض ولكن مافي الأمر انها تقـطن في مجتـمع يتطلب منها التحـرر اضافة الى كونها تحـبذ أن تواكب المـوضة واما فيما يخص الشـائعات .

ليليا الأطرش والزواج السري.:

فيما تحدثت عن زواجها سـرا حيث  أكدت الأطرش بأنها ليس بالأمكان بأن تفعل مثل ذلك وان فعـلت فأنه سيـكون علنا قبل ان تقوم في ختام حديثها الأذاعي بإنهـاء اللقاء والأنسـحاب من الحلقة بعد توجيه الأعـلامي عطـية أسئلة محرجة لها.

حدثت الفنانة السورية ليليا الأطرش عن حياتها الشخصية و العاطفية و عبرت عن انزعاجها من توجيه الأسئلة لها حول مصدر أموالها.

وفي حديث مصور مع الاعلامي عطية عوض، اشارت ليليا انها باتت تنزعج من سؤال “من اين لك هذا” الذي يوجهه الناس اليها دائما مؤكدة ان لا احد يحق له ان يتدخل في حياتها الشخصية.

 

من جهة اخرى، تحدثت ليليا عن دور “لطفية” في باب الحارة، حيث قالت انها سعيدة بتأديتها للدور الذي تشعر انه لا زال يرافقها حتى اليوم.

 

اما عن حياتها العاطفية، فقالت ليليا ان كثير من علاقاتها العاطفية منها فشل بسبب غيرتها وشكها الدائم بمشاعر الشريك، نافية كل الشائعات التي تحدثت عن عدم استعدادها للارتباط الا برجل غني.

وكانت ليليا الاطرش قد تحدثت ان سبب علاقتها العاطفية كانت بعضها بسبب الغيرة ، حي أكدت انها تشعر بالغيرة في كثير من الاوقات

ليليا الأطرش الفنانة ” ليليا الأطرش عطـية عوض أنا انسان

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