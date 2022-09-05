الاتحاد الأوروبي يقر شروطا جديدة لتحديثات الهواتف.. تفاصيل

ضربة قاتلة وجهها المشرعون في الاتحاد الأوروبي ضد شركات الهواتف الذكية، لفرض قيود جديدة على التحديثات الخاصة بالهواتف، والتي من شأنها رفع العمر الافتراضي للهواتف بدلا من اجبار المستخدمين على تغييرها في مدد أقل من 3 سنوات.

وحسب تقرير من موقع Android Authority فإن المشرعين في الاتحاد الأوروبي يعتزمون فرض إجراءات جديدة على شركات الهواتف الذكية تشمل دعم الهواتف بتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات، مع 3 سنوات من تحديثات النظام الأساسي والدعم التقني والفني.

ومن شأن هذه التغييرات التي يريد الاتحاد الأوروبي فرضها على شركات الهواتف الذكية التي تعمل داخل الاتحاد أن تغير بشكل أساسي الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع الهواتف، حيث تقدم الشركات الكبري دعم للتحديثات بعدد سنوات أقل كثيرا من المقترح، مما يجبر المستخدمون على شراء هواتف ذكية جديدة.

ومن المتوقع أن تجبر مثل هذه التشريعات الشركات على طرح تحديثات أطول ليس فقط لهواتفها الرئيسية من الفئة الرائدة غالية الثمن، ولكن أيضًا للأجهزة ذات الميزانية الأقل من الهواتف الفئة المتوسطة أو الهواتف الرخيصة، والتي لا تحصل عادةً على التزامات تحديث طويلة الأجل من الشركات المصنعة.

وتشير مسودة التشريعات إلى أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المباعة في منطقة الاتحاد الأوروبي يجب أن تحتوي على قطع غيار ، بما في ذلك البطاريات ، والشاشات ، والكاميرات ، ومنافذ الشحن ، وغير ذلك ، لمدة 5 سنوات على الأقل.

ويبرر المشرعون ذلك بأنه غالبًا ما يتم استبدال الأجهزة قبل الأوان من قبل المستخدمين ، وفي نهاية عمرها الإنتاجي ، لا يتم إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها بشكل كافٍ ، مما يؤدي إلى إهدار الموارد، وإن إطالة عمر الهواتف من سنتين أو 3 سنوات إلى 5 سنوات سيكون بمثابة حل لهذه المشكلة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مؤخرا أنه يعمل على قانون يلزم جميع شركات الهواتف الذكية بشاحن بمنفذ USB-C بحلول عام 2024، الأمر الذي جعل شركة آبل الأمريكية تحتج على القرار بأنه يمثل تهديدا للإبداع والتنوع، وسيجبرها على تغيير شواحنها الخاصة بها لتتوافق مع هذا النوع من الشواحن.