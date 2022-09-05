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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتستخدم موبايل أوبو.. قرار صادم من الشركة

لو بتستخدم موبايل
لو بتستخدم موبايل أوبو.. قرار صادم من الشركة

مع اتجاه شركات الهواتف الذكية في الفترة الماضية للتخلي عن الشواحن وبيعها بشكل منفصل بعيدا عن الهواتف، يبدو أن عددا كبيرا من الشركات الصينية الكبرى، ستتجه إلى هذا المنحى، ومن بينها شركة أوبو الصينية العملاقة.

وبحسب تقرير من موقع  Android Police فإن بيلي تشانج، نائب رئيس المبيعات والخدمات الخارجية لشركة Oppo أوبو أكد في مقابلة أن الشركة ستقوم ببيع الشواحن بشكل منفصل لبعض هواتفها الذكية الصادرة بداية من العام المقبل 2023 . 

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وأضاف تشانج " ليس من السهل على المستهلكين الوصول إلى شواحن  SuperVOOC ، لذلك سيكون علينا الاحتفاظ بها في العلبة، ومع ذلك ، نظرًا لأننا نقوم بتوسيع عملياتنا التجارية ، فإننا نتطلع إلى التخلي عن عدد  الشواحن حتى يتمكن مستخدمونا من شرائها والاستمرار في استخدامها حتى عند ترقية أجهزتهم.

ووفقا لما قاله تشانج؛ فإن أوبو ستتخلى بالفعل عن الشواحن لعدد من الهواتف والأجهزة القادمة، ولكن ليس من بينها تلك التي تعمل بشواحن SuperVOOC . 

وبدأت شركة آبل الأمريكية في عام 2020 بقرارها التخلي عن تضمين الشواحن في علب الهواتف وبيعها بشكل منفصل مبررة حينها أن هذا الإجراء يحافظ على البيئة، إلا أن العديد من المحللين اتهموها بأنها تريد تحقيق مزيدا في الأرباح . 

واتبعت شركة آبل عددا من الشركات الكبرى أيضا، مثل سامسونج الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار آبل في البداية، ثم لم تلبث إلا أن أعلنت أنها ستبيع معظم هواتفها بشكل منفصل عن الشواحن. 

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