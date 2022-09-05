عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين: تقرير الاحتلال عن أسباب مقتل شيرين أبو عاقلة يتنافى مع الحقيقة

شيرين
شيرين

هاجم السفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، تقرير الاحتلال الإسرائيلي حول أسباب مقتل المراسلة شيرين أبو عاقلة.

وقال دياب اللوح: "التقرير يتنافى مع الحقيقة، حيث أن الشهيدة قتلت عبر رصاص قناص إسرائيلي من مسافة قريبة لا تتجاوز 140 متراً وكانت أبو عاقلة ترتدي الخوذة والملابس الصحفية والسترة الممهورة بلقب صحفية".

وأضاف دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن شيرين أبو عاقلة قتلت عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم  لدى الجامعة العربية، أن المنطقة التي قتلت فيها شيرين لم تشهد ٕاشتباكات بين أطراف المقاومة الفلسطينية كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي، والرصاصة التي قتلت بها تخص جيش الاحتلال. 

 

شيرين أبو عاقلة اخبار التوك شو ابو عقلة لميس الحديدي كلمة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

عائلة شيرين أبو عاقلة ترد على نتائج التحقيق الإسرائيلي.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

بتهمة الإفساد في الأرض .. إيران تحكم على ناشطتين بالإعدام

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات ساعة ذكية من آبل للرياضيين.. صور

الغرف التجارية: لا يوجد ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية

الموقف صعب جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة جديدة حول مدربي الأهلي الألمان

الإستراتيجية الوطنية للغذاء.. الأمن الصحي للمواطن من أولويات الدولة المصرية |تفاصيل

أسعار فيات تيبو 2022 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

مكشوف البطن وقصير.. ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

أضرار كارثية .. لا تتناول هذه الأدوية مع المسكنات

بفستان قصير.. دنيا عبد العزيز بإطلالة جذابة على إنستجرام

فيديو

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ