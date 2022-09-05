سفير فلسطين: تقرير الاحتلال عن أسباب مقتل شيرين أبو عاقلة يتنافى مع الحقيقة

هاجم السفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، تقرير الاحتلال الإسرائيلي حول أسباب مقتل المراسلة شيرين أبو عاقلة.

وقال دياب اللوح: "التقرير يتنافى مع الحقيقة، حيث أن الشهيدة قتلت عبر رصاص قناص إسرائيلي من مسافة قريبة لا تتجاوز 140 متراً وكانت أبو عاقلة ترتدي الخوذة والملابس الصحفية والسترة الممهورة بلقب صحفية".

وأضاف دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن شيرين أبو عاقلة قتلت عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن المنطقة التي قتلت فيها شيرين لم تشهد ٕاشتباكات بين أطراف المقاومة الفلسطينية كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي، والرصاصة التي قتلت بها تخص جيش الاحتلال.