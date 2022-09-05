سفير فلسطين: تقرير الاحتلال عن أسباب مقتل شيرين أبو عاقلة يتنافى مع الحقيقة

هاجم السفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، تقرير الاحتلال الإسرائيلي حول أسباب مقتل المراسلة شيرين أبو عاقلة.
وقال دياب اللوح: "التقرير يتنافى مع الحقيقة، حيث أن الشهيدة قتلت عبر رصاص قناص إسرائيلي من مسافة قريبة لا تتجاوز 140 متراً وكانت أبو عاقلة ترتدي الخوذة والملابس الصحفية والسترة الممهورة بلقب صحفية".
وأضاف دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن شيرين أبو عاقلة قتلت عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن المنطقة التي قتلت فيها شيرين لم تشهد ٕاشتباكات بين أطراف المقاومة الفلسطينية كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي، والرصاصة التي قتلت بها تخص جيش الاحتلال.