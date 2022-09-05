علي الدين هلال: لابد من إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية

حل الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسى، للحديث عن مختلف القضايا السياسية والإجتماعية.

وقال علي الدين هلال خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "لابد من إعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية لإزالة أي معوقات".

وأوضح علي الدين هلال: "الهدف من الحاور الوطني هو فتح المجال العام، فضلا عن إعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني".

وأضاف علي الدين هلال: "اللجنة الفرعية الأولي في الحوار الوطني هي التي تباشر الحقوق السياسية وتختص بالأحزاب والبرلمان".

وأكمل أستاذ العلوم السياسية: "الجميل في قواعد تنظيم الحوار الوطني أنه لا يوجد تصويت علي الآراء التي سترفع للرئيس السيسي".

