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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاظم الساهر يشارك صوراً من حفله الأخير بكاليفورنيا.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان كاظم الساهر صوراً جديدة من أجواء حفله الاخير بامريكا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من جمهوره ومحبيه من كل الانحاء، ومن أبرز التعليقات: منور العالم يا قيصر - من بعدك ما حدا يوقف على المسرح.

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كاظم الساهر يحيى حفلا فى أمريكا.. اليوم

حل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر قبل أيام ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي".

وكشف الفنان كاظم الساهر إن اسمه الحقيق ”كاظم جبار إبراهيم” ومع إطلاقه أولى أغانيه، قام أحد الأشخاص بالسخرية منه والتنمر عليه بسبب اسمه، حيث أوضح الساهر في أحد اللقاءات التليفزيونية: “واحد بشكل استفزازي قالي أنت كاظم جبار اسمك يصبح بياع عصير.. قلت له يشرفني شكرًا.. قالها بطريقة ساخرة”.

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قال "الساهر" خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه كان سعيدا للغاية بإحياء حفلته مؤخرا بالساحل الشمالي وكانت أجواء رائعة على البحر والرمال وكانوا يحرصون على التقاط الصور التذكارية معه.

كاظم الساهر كاليفورنيا الفنان كاظم الساهر معكم منى الشاذلى النجم العراقي الكبير كاظم الساهر

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