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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاظم الساهر يحيى حفلا فى أمريكا.. اليوم

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يحيى المطرب كاظم الساهر حفلا غنائيا اليوم فى أمريكا وذلك فى إطار آخر حفلاته الصيفية بعد سلسلة من الحفلات الناجحة وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وكان بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، حل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، وذلك عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية cbc.

معلومات شخصية عن كاظم الساهر 

وكشف الفنان كاظم الساهر إن اسمه الحقيقي ”كاظم جبار إبراهيم” ومع إطلاقه أولى أغانيه، قام أحد الأشخاص بالسخرية منه والتنمر عليه بسبب اسمه، حيث أوضح الساهر في أحد اللقاءات التليفزيونية: “واحد بشكل استفزازي قالي أنت كاظم جبار اسمك يصبح بياع عصير.. قلت له يشرفني شكرًا.. قالها بطريقة ساخرة”.

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وتابع الساهر أن لديه ولدان  وسام ، عمر وبادرت منى الشاذلى بسؤال ابنه عمر على الهواء ليفاجئها كاظم الساهر ممازحا " لو سألتك متجاوبش " .

ووجهت الشاذلى سؤالا لنجل كاظم الساهر " هل والدك ديكتاتور فى البيت ليرد الأخير لا وهو شخص دبلوماسى ولا أحد يفرض عليه الخروج من المنزل وتطوع بمفرده فى الغناء فى فرحى هو وزوجته مغربية ".

ذكريات كاظم الساهر الصعبة 

وعن ذكرياته الصعبة فى بداية حياته كانت وجبته أرز وفاصوليا جافة ولم يكن معه أموال وكان ايجار منزله 100 دينار ، كانت أصعب وظائفه حمل التراب فى شوارع ضيقة وصعبة للغاية  .

وأوضح  "الساهر" أن معظم أغانيه تتحدث عن الحرب فى بغداد ، أو الحصار ومنها مدرسة الحب التى تحدثت عن معاناة الحرب وأعمال كثيرة له ولدت فى الحرب، مؤكدا أن الجميع ساهم فى تدمير الأرض والاحتباس الحرارى والتغير المناخى وإلقاء سيجارة واحدة حتى على البحر مؤذية للأرض. 

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