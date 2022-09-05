ابنة رجاء الجدوى تحيى ذكرى ميلاد والدتها وفؤاد المهندس

نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحيى فيه ذكرى ميلاد والدتها.

كما نشرت أميرة مختار صورة لوالدتها مع الفنان فؤاد المهندس الذى يصادف ذكرى ميلاده أيضا فى نفس اليوم.

وعلقت أميرة مختار : “بكره إن شاء الله عيد ميلاد مامي الله يرحمها ويغفر لها كل سنة وإنتي دايما في قلبي وعقلي وروحي يا مامي عايشة بدعائك إنتي وبابي الله يرحمه 6 سبتمبر عيد ميلاد مامي الله يرحمها وأونكل فؤاد المهندس الله يرحمه، كانوا أذا تواجدوا مع بعض يطفوا التورتة مع بعض الله يرحمهم إن شاء الله في مكان أحسن، الله يرحمكما”.

ابنة رجاء الجداوى

أكدت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في الذكرى الثانية لرحيلها، أن يوم وفاة والدتها تحول من يوم حزين إلى مظاهرة متجددة من الحب بسبب حب الناس للراحلة رجاء الجداوي.

وقالت أميرة مختار خلال مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي"، إن رجاء الجداوي حققت كل ما كانت تحلم به من نجاح في العمل و حياة زوجية مستقرة و رزقت ببنت و حفيدة ، و التي كانت تصف حفيدتها بـ" تقدير نهاية الخدمة".

وأضافت ابنة الراحلة رجاء الجداوي، أنها تحاول دائماً تكملة مسيرة رجاء الجداوي، بأن يكون ظهورها مشرفا لوالدتها، مؤكدة أن رجاء الجداوي حفرت مسيرتها في قلوب الناس.

وتابعت:" كل سنة و سيرة ماما طيبة، ومسيرتها هي رسمتها بنفسها، و خلصتها بمنتهى الرقي و الشياكة"