عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرفض العرض القبرصي لمحمد شريف.. ويقرر الاحتفاظ باللاعب

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، رفضت  فكرة رحيل محمد شريف مهاجم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية سواء على سبيل الإعارة أو البيع. 

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، محمد شريف تلقي عرضا رسميا من أومونيا نيقوسيا القبرصي مقابل 2 مليون دولار لشرائه خلال الفترة الحالية. 

وأضاف: اللجنة رفضت بيع اللاعب في الميركاتو الحالي للحاجة إلى خدماته في الصيف بالإضافة للعناصر الأساسية مع الفريق لضمان المنافسة على الألقاب المختلفة. 

وأتم محمد  شبانة:  عدم التعاقد مع مهاجم سوبر جعل إدارة الكرة ترفض عروض أو فكرة رحيل محمد شريف وتأجيل أي عروض لفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لحين الاستقرار على تدعيم هجوم الفريق الأول.

محمد شريف لجنة التخطيط الإعلامي محمد شبانة الأهلى بوكس تو بوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 : قلل الشوبينج

معادية لروسيا وتتوعد المهاجرين.. تخوف من سياسات ليز تراس المستقبلية|كيف ترى العرب؟

بوادر انقسام.. دول أوروبا غير راضية عن عمل المفوضية وقلقة بسبب أزمة الطاقة

مؤمن زكريا عن احتفال محمد صلاح وليفربول: كلوب قالي ارقص مع اللاعبين

حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون.. دار الإفتاء تجيب

مفاجأة حول سفر صفقتي الأهلي والزمالك إلى أوغندا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

مكشوف البطن وقصير.. ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

أضرار كارثية .. لا تتناول هذه الأدوية مع المسكنات

بفستان قصير.. دنيا عبد العزيز بإطلالة جذابة على إنستجرام

فيديو

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ