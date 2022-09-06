الأهلي يرفض العرض القبرصي لمحمد شريف.. ويقرر الاحتفاظ باللاعب

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، رفضت فكرة رحيل محمد شريف مهاجم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، محمد شريف تلقي عرضا رسميا من أومونيا نيقوسيا القبرصي مقابل 2 مليون دولار لشرائه خلال الفترة الحالية.

وأضاف: اللجنة رفضت بيع اللاعب في الميركاتو الحالي للحاجة إلى خدماته في الصيف بالإضافة للعناصر الأساسية مع الفريق لضمان المنافسة على الألقاب المختلفة.

وأتم محمد شبانة: عدم التعاقد مع مهاجم سوبر جعل إدارة الكرة ترفض عروض أو فكرة رحيل محمد شريف وتأجيل أي عروض لفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لحين الاستقرار على تدعيم هجوم الفريق الأول.