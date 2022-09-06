علي الدين هلال: الرئيس السيسي يعلم جميع مشكلات مصر مثل راحة يده.. ولا حجر على رأي أحد في الحوار الوطني

حل الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسى، للحديث عن مختلف القضايا السياسية والإجتماعية.

وقال علي الدين هلال، إنه لابد من التصدي لكل القضايا المثارة علي الساحة وتوضيحها من قبل الحكومة بشكل دوري.

وطالب الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعمل لقاء شهري مع الإعلام؛ من أجل الرد على جميع الأسئلة المطروحة.

حوار صحفي مع الإعلاميين

وتساءل مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، عن السبب الذي يمنع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن عمل حوارًا صحفيًا مع الإعلاميين شهريًا بشكل أوسع؛ يجيب فيه عن الأسئلة المطروحة على الساحة؛ لجعل الناس أكثر فهمًا.

وطلب الدكتور علي الدين هلال، ظهور أعضاء الحكومة (الوزراء)، أيضًا؛ للإجابة على أسئلة المواطنين؛ لافتًا إلى أن هذه الخطوة تجعل الحكومة أكثر قُربًا من المواطنين، وليس هناك ما يمنع من الاعتراف بالخطأ.

الرئيس السيسي يعلم جميع مشكلات مصر مثل راحة يده

قال الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني واستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه يعلم جميع مشاكل مصر مثل راحة يده، ويستطيع العمل على أكثر من ملف في ذات الوقت؛ وهو يسابق الزمن من أجل مستقبل مصر.



ولفت الدكتور علي الدين هلال، إلى أن الرئيس السيسي، بعد ذلك، كشف عن أنه يعلم أن هذه القرارات أثّرت على المواطنين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد له حجم معين، وأحيانًا نستثمر بالقروض، مستطردًا:"بدل ما بتحط القروض في حاجات استهلاكية بتبني وتشيد، وتعمل محطات صرف صحي".

الضغوط الخارجية



وأضاف مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أنه يتفهم حجم الضغوط على متخذي السياسات الاقتصادية؛ بعد الضغوط الخارجية المتمثلة في تخفيض العملة ورفع الدعم والإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر لكل التحديات التي تواجه الدولة، والدولة أطلقت مبادرات صحية خدمت المصريين.

لا نحجر على رأي أحد في الحوار الوطني

وأشارإلي أن الهدف من الحوار الوطني هو تنشيط الحياة السياسية في مصر، والاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، والجميع رأيه محترم في الحوار الوطني؛ ولا حجر على رأي أحد في الحوار.



وأضاف على الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، يجب أن تشعر السلطة التنفيذية بوجود رقابة برلمانية، مردفا أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني جاء قويا والتحفظات من قبل البعض على التشكيل أمر طبيعي .





وجود 100 حزب فى مصر غير مبرر

ونوه الهلالي، إلي أن وجود 100 حزب فى مصر غير مبرر وغير مفهوم و بعض الأحزاب فى مصر تكوين أسري وعائلي".

واستطرد: نريد من الحوار الوطني طرح بدائل واختيارات للملفات التي يتم مناقشتها، موضحا أن التعامل بجدية من قبل القائمين على الحوار الوطني والحكومة والمعارضة سيساهم في إحداث نجاح كبير.

تغيير السياسة لا يجب أن يرتبط بالمسئول



وأكد أن الهدف من الحوار الوطني هو مصلحة مصر وتقدمها، لافتًا إلى أن تغيير السياسة لا يجب أن يرتبط بتغيير المسئول، وأن تكون هناك متابعة للتأثير على القرارات المتخذة.

وتمنى مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن يكون هناك متابعة لأي قرار، ولدينا فرصة ذهبية للنظر في كل القضايا بهدوء ودون إثارة، وليس المقصود توجيه اللوم لأحد.

قانون الأحزاب السياسية

أوضح علي الدين هلال: "الهدف من الحاور الوطني هو فتح المجال العام، فضلا عن إعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني".

وأضاف علي الدين هلال: "اللجنة الفرعية الأولي في الحوار الوطني هي التي تباشر الحقوق السياسية وتختص بالأحزاب والبرلمان".

وأكمل أستاذ العلوم السياسية: "الجميل في قواعد تنظيم الحوار الوطني أنه لا يوجد تصويت علي الآراء التي سترفع للرئيس السيسي".

المقررون المساعدون في الحوار الوطني شباب واعدين

وأردف:"وظيفتي في الحوار الوطني هي المحور السياسي والتنسيق بين الاقتصادي والاجتماعي ومباشرة الحقوق السياسية".

وأتم حديثه:"المقررون المساعدون في الحوار الوطني الذين تم اختيارهم شباب واعدين ولديهم رؤية".