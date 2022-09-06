خلال لقائها معهم.. منال عوض: تقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الشهداء

محافظة دمياط



شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أسر ٣٠ شهيدا من أبناء القوات المسلحة والشرطة مأدبة طعام، وذلك خلال لقائها معهم أمس الاثنين بنادي القوات المسلحة بمدينة رأس البر ،بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة و وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، كما حرصت القيادات التنفيذية أيضًا على مشاركة أسر الشهداء بمأدبة الطعام، فيما وقد وجهت "المحافظ " التحية لهم معربة عن سعادتها بلقائها معهم ، وأكدت أن الشهر القادم يشهد مناسبة وطنية عزيزة على قلوب المصريين جميعاً وهى ذكرى انتصار السادس من أكتوبر والتى سطر خلالها شهداء مصر وابطالها المخلصين ملحمة خالدة من الفداء والبطولة، حيث وجهت التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و قيادات القوات المسلحة و شعب مصر الكريم بهذه المناسبة العظيمة.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة والقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الشهداء، لافتة الى أن ذلك يعد اقل تقدير يمكن تقديمه لأبطال مصر وأبنائها المخلصين..

ومن جانبه، وجه المستشار العسكرى الشكر إلى محافظ دمياط لحرصها الدائم على دعم أسر الشهداء موجها التحية لهم ،كما أعرب أسر الشهداء عن امتنانهم لتلك الدعوة و حرص المحافظة والقوات المسلحة على التواصل الدائم معهم وتلبية مطالبهم ، كما أكدوا أن الدولة المصرية تقدم دوما الدعم اللازم لأبنائها ..

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