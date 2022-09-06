استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 2202 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و891 ألفا و418 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 62 ألفا و11 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 997 ألفا و868 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 12 ألفا و 7 حالات وفاة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و 533 ألفا و87 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 143 ألفا و995 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و 227 ألفا و188 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 66 ألفا و 772 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 381 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و131 ألفا و747 إصابة، ولم تسجل السلطات أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 6 آلاف و787 حالة وفاة.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و445 إصابة جديدة و29 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و536 ألفا و380 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و639 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و610 إصابات و40 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و944 ألفا و877 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 175 ألفا و872 حالات وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و314 حالة إصابة و36 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 170 ألفا و528 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 19 مليونا و 808 ألفا و426 حالات إصابة.

وسجلت كينيا حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و 235 حالات والوفيات إلى 5674 حالة وفاة.

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 72 إصابة وصفر وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 815 ألفًا و 595 إصابة والوفيات إلى 9825 حالة

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1176 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليون و847 ألفا و270 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 1596 حالة.

