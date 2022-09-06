عقب انقطاعها بشكل كامل.. عودة التيار الكهربائي إلى العاصمة العمانية مسقط

أعلنت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء عن عودة خدمة الكهرباء لجميع المناطق المتضررة في العاصمة العمانية مسقط.

ودعت الشركة الجميع بالتواصل مع مركز الاتصال التابع. للشركة في العاصمة مسقط في حال وجود انقطاع في التيار.

وفي حادث نادر بدولة خليجية، تعرضت سلطنة عمان، أمس الاثنين، لانقطاع مفاجئ بالتيار الكهربائي، طال العاصمة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، في منشور على تويتر، نقلا عن هيئة تنظيم الخدمات العامة، إن "أكثر المحافظات تأثرا بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، وشمال وجنوب الشرقية، والداخلية".

وأعلنت الهيئة أنه "من المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى جميع أجزاء الشبكة خلال الساعات الأربع المقبلة".

ولم تذكر الهيئة سبب انقطاع الكهرباء، في هذه الدولة المنتجة للنفط.

وأرجع نشطاء على مواقع التواصل أسباب انقطاع التيّار الكهربائي إلى انقطاع إمدادات الغاز عن محطة توليد الكهرباء.