المستشار محمود فوزي يوضح كيف سيتناول الحوار الوطني قضية التعليم.. فيديو

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن كل المناقشات في الحوار الوطني، سيتم تسجيلها ورفعها لمجلس الأمناء الذي سيبدأ في صياغتها في صورة مقترحات واضحة وترتيب أولويات، ثم يرفعها لرئيس الجمهورية.

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "القضية التي فيها آراء كثيرة ومتشعبة، سيتم رفعها مصحوبة بالآراء والأسانيد الخاصة بها إلى الرئيس".

وأشار: "أعطي مثالا بقضية التعليم، وهي من واقع المقترحات التي تلقتها الأمانة الفنية، حيث إن قضية التعليم بها جزء متعلق بالمناهج والتأهيل والتدريب والتعليم الفني والفجورة بين التعليم وسوق العمل، سيتم مناقشة كل تلك الملفات وتكوين صورة واضحة عن ترتيب أولوياتها في إطار العمل الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية".

وأوضح: "رئيس الجمهورية أمامه تصرف من ثلاثة، وهي أن القضية مهمة ويحيلها للحكومة لمجلس النواب لإصدار تشريعيات بشأنها، أو أن يكون هناك توجيه للحكومة لتعديل السياسات أو تغييرها أو استحداث سياسات جديدة، وبهذا نكون تشاركنا حول ترتيب الأولويات وعرفنا غيه الحلو الواقعية، وبعد هذا تكون مرحلة التنفيذ".

