عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار محمود فوزي يوضح كيف سيتناول الحوار الوطني قضية التعليم.. فيديو

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن كل المناقشات في الحوار الوطني، سيتم تسجيلها ورفعها لمجلس الأمناء الذي سيبدأ في صياغتها في صورة  مقترحات واضحة وترتيب أولويات، ثم يرفعها لرئيس الجمهورية.

 

وأضاف  المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "القضية التي فيها آراء كثيرة ومتشعبة، سيتم رفعها مصحوبة بالآراء والأسانيد الخاصة بها إلى الرئيس".

 

وأشار: "أعطي مثالا بقضية التعليم، وهي من واقع المقترحات التي تلقتها الأمانة الفنية، حيث إن قضية التعليم بها جزء متعلق بالمناهج والتأهيل والتدريب والتعليم الفني والفجورة بين التعليم وسوق العمل، سيتم مناقشة كل تلك الملفات وتكوين صورة واضحة عن ترتيب أولوياتها في إطار العمل الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية".

 

وأوضح: "رئيس الجمهورية أمامه تصرف من ثلاثة، وهي أن القضية مهمة ويحيلها للحكومة لمجلس النواب لإصدار تشريعيات بشأنها، أو أن يكون هناك توجيه للحكومة لتعديل السياسات أو تغييرها أو استحداث سياسات جديدة، وبهذا نكون تشاركنا حول ترتيب الأولويات وعرفنا غيه الحلو الواقعية، وبعد هذا تكون مرحلة التنفيذ".
 

المستشار محمود فوزى الحوار الوطني قضية التعليم التعليم المناقشات مقترحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

مفأجاة من العيار الثقيل.. كهربا سبب تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء يريح القلب ويجلب الرزق .. 7 كلمات تحقق لك المعجزات

سعر الجنيه الذهب اليوم 6-9-2022

العثور على أحد منفذي هجمات الطعن في كندا ميتا

بشرى للمواطنين.. اتحاد الغرف التجارية: تخفيضات كبيرة على الأسعار تصل لـ30%| فيديو

بشرى لجماهير الأحمر.. الأهلي يرفض احتراف محمد شريف ليستمر مع الفريق.. فيديو

ابن مؤمن زكريا: لما أكبر عايز ألعب كرة في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروع.. قطار يطيح بشاب هندي أثناء تصوير مقطع فيديو على إنستجرام

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

مكشوف البطن وقصير.. ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

فيديو

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ