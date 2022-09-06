مايان السيد تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جديدة لها.. فيديو

شاركت الفنانة مايان السيد ، متابعيه بـ فيديو لها عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وعلقت مايان السيد “ حب نفسك أولا ”.



و تصدرت الفنانة مايان السيد مؤشرات البحث على “جوجل”، بعد ظهورها في برنامج "مساء دي إم سي”، تقديم الإعلامي رامي رضوان.

وتحدثت الفنانة مايان السيد، عن فكرة الاتجاه لـ الاعتزال، وقالت: “كان فيه فيديو أنا نزلته بهزر مع صحابي واحنا مسافرين، بقول فيه ميان ميونة وأميرة أمورة ولقيت الناس بتهزر ودي حاجة عادية ولا تسبب مشكلة لي، وكان فى البعض بتتريق ودي حاجة عادي كمان، وكان فيه ناس بتشتم وبـ ألفاظ خارجة وصعبة”.