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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب قبرصي يقترب من تدريب غزل المحلة

غزل المحلة
غزل المحلة

اقترب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة السابق من تولي مسؤولية تدريب نادي غزل المحلة استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز خلفا لـ مصطفي عبده . 

وتولي بابافاسيليو - صاحب الـ52 عاما - في وقت سابق تدريب وادي دجلة وفي موسمه الثاني مع الغزلان نجح في تحقيق 6 انتصارات و9 تعادلات و10 هزائم . 

وسبق لـ بابافاسيليو تولي تدريب عدة فرق ابرزها أرجوتيس باوك اليوناني وبيتساليا وأوليمبياكوس نيقوسيا في الدوري القبرصي.

وتعد ابرز انجازاته حينما قاد فريق سلوفان براتيسلافا، إلى الدور الثاني من بطولة الدوري الأوربي، ولكن ودع البطولة على يد نظيره جيلجافا.

يأتي ذلك بعد قرار مصطفي عبده بالرحيل عن غزل المحلة بعدنا نجح في الحفاظ علي الفريق الاول لكرة القدم في الدوري الممتاز ونجاته من الهبوط حيث لعب 15 مباراة حقق الفوز في مباراتين وست تعادلات وتلقى سبع هزائم ، وسجل لاعبو غزل المحلة تحت قيادته تسعة أهداف واستقبل 16 هدفا.

جدير بالذكر ان نادي غزل المحلة انهي الموسم الماضي من بطولة الدوري محتلا المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.

غزل المحلة المحلة نادي غزل المحلة وادي دجلة الدوري الممتاز

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