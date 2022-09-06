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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. كارمن سليمان تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان ، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارمن سليمان بإطلالة ناعمة بالكاجوال بدون مكياج ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

إطلالة ناعمة لـ كارمن سليمان بدون مكياج

يذكر أنه أكدت الفنانة كارمن سليمان، إنها تأخذ رأي زوجها الملحن مصطفى جاد في الأعمال الخاصة بها كما يأخذ رأيها هو الآخر.

وقالت كارمن سليمان، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ كون زوجي مصطفى جاد ملحن ومطرب أمر صحي جداً اننا نمتهن نفس المهنة، فنحن دائماً ما نأخد رأي بعض في الأعمال الخاصة بنا”.


وأضافت كارمن سليمان: "سعيدة جداً بالنجاح الذي حققه مصطفى بالاغنية الخاصة به التي طرحها مؤخراً يا حبيبي تعالى، وأهنئه بها واتمنى له المزيد من التقدم".

يذكر أن طرحت منذ أشهر النجمة كارمن سليمان أغنية جديدة بعنوان «خيرة»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية.

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