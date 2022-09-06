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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيمار ومبابي وميسي يقودان هجوم باريس أمام يوفنتوس .. الليلة

صدى البلد

يحل فريق يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً علي باريس سان جيرمان صاحب الأرض ، مساء اليوم فى الجولة الأولى بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى : دوناروما

الدفاع : سيرخيو راموس - ماركينيوس - برنسيل كيمبيمبي

وسط الملعب : أشرف حكيمي - ماركو فيراتي - ريناتو سانشيس - نونو مينديش

الهجوم : ليونيل ميسي - نيمار - كيليان مبابي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس والقنوات الناقلة.. الليلة

باريس سان جيرمان يستضيف يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الليلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس فى تمام الساعة العاشرة مساءً علي ملعب بارك دي برانس

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس

ويسعى باريس سان جيرمان الفوز فى مواجهة يوفنتوس من أجل إقتناص الثلاث نقاط ليضمن له وضع قدمه مبكرًا في دور الستة عشر، خاصة وأن المنافسة على بطاقة الصدارة شبه محسومة.

أما يوفنتوس، يسعى لمصالحة جماهيره بالفوز على باريس سان جيرمان فرصة مثالية لتخطي التعثر المحلي في الموسم الحالي.

وتضم المجموعة الثامنة كالآتى :

1- باريس سان جيرمان .

2- يوفنتوس .

3- بنفيكا.

4- ماكابي حيفا

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