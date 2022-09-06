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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة..Redmi تطلق هاتفا جديدا بـ 1500 جنيه فقط

مفاجأة..Redmi تطلق
مفاجأة..Redmi تطلق هاتف جديد بـ 1500 جنيه بس

أطلقت العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي  الرائدة، هاتف جديد اليوم بالأسواق العالمية  تحت اسم Redmi A1، والذي يتميز بسعر منخفض جدا مقابل ما يقدمه من إمكانيات.

مواصفات هاتف شاومي  Redmi A1

يأتي هاتف شاومي Redmi A1 بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، نوع  LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بيكسل.

 يشتمل هاتف شاومي الجديد Redmi A1 على كاميرات خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة(f / 2.0) بوصة،  ومستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، كما يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل (f / 2.2) في المقدمة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

مفاجأة..ريدمي تطلق هاتف جديد بـ 1500 جنيه بس

يعمل هاتف شاومي الجديد Redmi A1 بمعالج مميز من شركة ميديا تيك التايوانية نوع  Helio A22 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x سعة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1 سعة 32 جيجا بايت، وجدير بالذكر أنه سيكون لهاتف ريدمي مساحة تخزين قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

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يحتوي الهاتف على بطارية عملاقة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع إمكانات شحن بقوة 10 وات، وسيتم تشغيل الهاتف  بنظام Android 12 وواجهة مستخدم MIUI .

تشمل الميزات الأخرى لهاتف Redmi A1  دعم شبكات الجيل الرابع 4G وشبكة WiFi  وبلوتوث 5.0 و GNSS ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمترم وفتحة مخصصة لبطاقة MicroSD.

مفاجأة..ريدمي تطلق هاتف جديد بـ 1500 جنيه بس

سعر هاتف Redmi A1

 

سيكون هاتف Redmi A1 متاحًا بالإصدار الأساسي 2 GB + 32GB بسعر 81 دولارًا).فقط (أي ما يعادل 1500 جنيه مصري تقريبا) ، ويتوفر باللون الأزرق الفاتح أو الأسود الكلاسيكي أو الأخضر الفاتح.

Redmi شاومي Xiaomi Redmi A1 افضل هواتف ريدمي

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