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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تحتفل بتخريج دفعة جديدة

جامعة حلوان تحتفل
جامعة حلوان تحتفل بتخريج دفعة جديدة

نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، حفل تخرج دفعة البكالوريوس للعام الجامعى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، في أجواء تسودها البهجة، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور حسام رفاعي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور زغلول عباس حسنين، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة صفاء خضير، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطا، مدير وحدة متابعة الخريجين، وذلك لمدة ٣ أيام متواصلة بقاعة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذي للمجمع.

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وهنأ الدكتور حسام رفاعي الخريجين بهذه المناسبة السعيدة، مقدماً التحية لأهالي الخريجين على ما بذلوه من جهد وعطاء في سبيل أن يصل أبناؤهم لهذه المرحلة، متمنياً للخريجين التوفيق والنجاح والمنافسة القوية في سوق العمل، خاصة في ظل سعي جامعة حلوان الدائم والمستمر في تقديم خريج قوي يستطيع المنافسة بقوة.

من جانبه، أكد الدكتور زغلول حسنين أن كلية الخدمة الاجتماعية تعمل على إعداد أخصائي اجتماعي يستطيع المنافسة، قادر على التغيير الإيجابي في المجتمع وحل مشكلاته، لذا يجب أن ينفذ الخريج ما تعلمه في كليته لخدمة مجتمعه وأفراده.

وفي ختام الحفل، تم تقديم الدروع وتكريم الطلاب، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية.
 

جامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية حفل تخرج دفعة البكالوريوس وحدة متابعة الخريجين Jobs Education

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