هتبقى مصيبة .. رأي جريء من راندا عبد السلام عن المساكنة

حذرت الفنانة الشابة راندا عبد السلام الفتيات من المساكنة وأكدت أنها ضد تلك الفكرة تماما.

وقالت من خلال ستوري حسابها على انستجرام:" انا ضد المساكنة دي قمة الإهانة للبنت والطرف الخاسر فيها هي البنت.

وتابعت:" الموضوع ده لو انتشر و اتفتح هتبقى مصيبة عاوزة تعرفيه اتخطبيله لكن مساكنة هتخسري كل حاجه، اياكم والمساكنة.



وعلى جانب اخر قالت الفنانة راندا عبد السلام إنها سعيدة بالمشاركة في بطولة مسلسل "عالم دبليو" الذي تقدم فيه دور محققة لأول مرة وبذلت فيه جهدا كبيرا أثناء التحضيرات والتصوير داخل وخارج مصر.

وأوضحت راندا عبد السلام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها لا تعلم موعد عرض العمل أو الوسيلة سواء عبر شاشة التلفزيون أو منصة إلكترونية، لكنه يستحق المتابعة من الجمهور ويحمل فكرة جديدة شارك فيها العديد من النجوم.

مسلسل "عالم دبليو " يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تطرق لعالم " فريق الظل" أو الأبطال الخارقين بمشاركة الفنانين حمادة هلال ومحمد الشرنوبي وشريف رمزي ومحمد لطفي، والسعودي قصي خضر ومن العراق مصعب العراقي وسيف حليم، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.