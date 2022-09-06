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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وجدوا جثته متحللة .. وفاة أكثر رجل وحيد بالعالم

وفاة أكثر رجل وحيد
وفاة أكثر رجل وحيد بالعالم

أعلن وفاة أكثر رجل وحيد بالعالم، وهو أحد أفراد قبيلة الأمازون المعزولة عن عمر 60 عام بأحد الغابات البرازيلية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، تم العثور على جثة أكثر رجل وحيد بالعالم متحللة، بالقرب من الحدود البوليفية.

واوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذا الرجل قضى ما يقرب 26 عاماً اي نصف حياته بمفرده بعد وفاة أصدقائه وعائلته.

تفاصيل حياته

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن هذا الرجل أطلق عليه ايضاً لقب " رجل الحفر"، وذلك بسبب حفره الأرض لإعداد مصائد لفرأسه، أو تكون تلك الحفر خندقاً يحتمي فيه من الحيوانات المفترسة، المنتشرة بغابة الأمازون البرازيلية.

وفاة اكثر رجل وحيد بالعالم

والغريب أن هذا الرجل، توفي دون أن يعرف أي شخص اسمه أو اللغة التي يتحدث بها ، لأنه غالبًا ما كان يهدد  أقرانه  من البشر بعيدًا بقوسه وسهمه أو يركض ليختفى وراء أوراق الشجر في الغابة.

جثة متحللة الأمازون أكثر رجل وحيد ديلي ستار البرازيل

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