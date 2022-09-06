أداء متميز لمواهب كفر الشيخ في الغناء أمام لجنة تحكيم «إبداع قادرون»

قدم فريق مواهب الإنشاد الديني لمحافظة كفر الشيخ عروضا متميزة، أشادت به لجنة التحكيم بمسابقة "إبداع قادرون " المقامة على مسرح وزارة الشباب والرياضة.



تتضمن المسابقة التنافس في مجالات "الإنشاد الديني، الغناء الفردي، العزف الفردي، الأداء التعبيري" مشاركة فريق كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وبإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، يصاحب الفريق، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمحافظة.



شهدت لجنة التحكيم اليوم في مجال الغناء الفردي عروض محافظات "كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية" المسابقة تهدف إلي دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع واكتشاف مواهبهم من خلال الوصول إليهم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، لغرس القيم والمثل وزيادة الانتماء لديهم. الفردي لمحافظة كفر الشيخ أداء رائع، أشادت به لجنة التحكيم بمسابقة "إبداع قادرون " المقامة على مسرح وزارة الشباب والرياضة.



تتضمن المسابقة التنافس في مجالات "الإنشاد الديني، الغناء الفردي، العزف الفردي، الأداء التعبيري" مشاركة فريق كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وبإشراف الأستاذ عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، يصاحب الفريق، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمحافظة.



شهدت لجنة التحكيم اليوم في مجال الغناء الفردي عروض محافظات "كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية" المسابقة تهدف إلي دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع واكتشاف مواهبهم من خلال الوصول إليهم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، لغرس القيم والمثل وزيادة الانتماء لديهم.