عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أداء متميز لمواهب كفر الشيخ في الغناء أمام لجنة تحكيم «إبداع قادرون»

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قدم فريق مواهب الإنشاد الديني لمحافظة كفر الشيخ عروضا متميزة، أشادت به لجنة التحكيم بمسابقة "إبداع قادرون " المقامة على مسرح وزارة الشباب والرياضة.
 

كنز في محافظتك.. تمثال الملك رمسيس الثاني والمعبودة سخمت بمتحف كفر الشيخ

إطلاق مسابقة " كفر الشيخ تتجمل" و 3 جوائز شهرية لأفضل حي وقرية ومدينة

تتضمن المسابقة التنافس في مجالات "الإنشاد الديني، الغناء الفردي، العزف الفردي، الأداء التعبيري" مشاركة فريق كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وبإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، يصاحب الفريق، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمحافظة.


شهدت لجنة التحكيم اليوم في مجال الغناء الفردي عروض محافظات "كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية" المسابقة تهدف إلي دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع واكتشاف مواهبهم من خلال الوصول إليهم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، لغرس القيم والمثل وزيادة الانتماء لديهم. الفردي لمحافظة كفر الشيخ أداء رائع، أشادت به لجنة التحكيم بمسابقة "إبداع قادرون " المقامة على مسرح وزارة الشباب والرياضة.
 

تتضمن المسابقة التنافس في مجالات "الإنشاد الديني، الغناء الفردي، العزف الفردي، الأداء التعبيري" مشاركة فريق كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وبإشراف الأستاذ عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، يصاحب الفريق، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمحافظة.


شهدت لجنة التحكيم اليوم في مجال الغناء الفردي عروض محافظات "كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية" المسابقة تهدف إلي دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع واكتشاف مواهبهم من خلال الوصول إليهم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، لغرس القيم والمثل وزيادة الانتماء لديهم.

محافظ كفر الشيخ الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب الشباب مسابقة ابداع وكيل وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

موضوعات متعلقة

إطلاق مسابقة " كفر الشيخ تتجمل" و 3 جوائز شهرية لأفضل حي وقرية ومدينة

محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بتنسيق الثانوية العامة في 41 مدرسة.. تفاصيل

رئيس مدينة دسوق بـ كفر الشيخ يوجه بمراجعة الإنارة خلال 48 ساعة

تصدوا معنا.. إجراء المقابلات لاختيار مدربي مشروع مواجهة الشائعات بكفر الشيخ

رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة تناقش الضغوط المؤثرة على الأداء المهني للصحفيات العراقيات

محافظ كفر الشيخ لعمال النظافة: شرف لي لقاؤكم ومكافأة مضاعفة لمتميز شهرياً

«صورة المثقف في روايات نجيب محفوظ».. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

رئيس مدينة بيلا بـ كفر الشيخ يتفقد القرى لمتابعة مستوى النظافة..صور

ترشيحاتنا

مدبولي: إعلان سعر الأراضي الصناعية خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء

مهاجم ليفربول السابق: محمد صلاح تأثر برحيل ماني.. وهذا المدرب الأفضل للأهلي..حوار

ظهور القنديل الأزرق بالساحل الشمالى|هل يسبب التسمم للإنسان؟ خبير أحياء مائية يجيب

مدبولي: الدولة تحركت لرفع كفاءة المصارف لتطهير بحيرة قارون

خطير ومؤذي .. ما لا تعرفه عن مرض المتهم في قضية فتاة الزقازيق

بعد زيارة النجم العالمي أوسكار إيزاك لهم.. صدى البلد يحاور فرقة مزاهر الزار|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء وحذاء شفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

بفستان مبهج.. درة تستعرض أناقتها في فينسيا|شاهد

ندى الكامل ومظهر شاهين.. خناقة على النفخ ورفع المقاسات| القصة الكاملة

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة تمنع الأمراض وسنة عن النبي

فيديو

بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي.. مشادة بين ندى الكامل ومظهر شاهين| فيديوجراف

نهاد أبو القمصان تثير الجدل: الزوجة ملزمة فقط بالعلاقة الحميمية |فيديو جراف

غربلت البر كله.. مصطفى حجاج وهانى محروس يكشفان سر تصدر الأغنية للتريند

تكهنات بزواج سري .. صوفينار تثير الجدل بفيديو مع طفلة تشبهها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ