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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطير ومؤذي .. ما لا تعرفه عن مرض المتهم في قضية فتاة الزقازيق

فتاة الزقازيق سلمى
فتاة الزقازيق سلمى بهجت مع القاتل

حدثت مفاجأة مدوية فى قضية قتل  فتاة الزقازيق سلمى بهجت حيث أكد أحد أكبر الأطباء النفسيين إصابة الجاني بـ الذهان .. فما هو هذا المرض الخطير؟ وكيف يحول الإنسان لـ قاتل؟

وقد احتجز قاتل فتاة الزقايق فى مستشفى جمال أبو العازائم فى عام 2019 بسبب إصابته بمرض الذهان الحاد وهو أحد الأمراض التى تجعل الإنسان يمكن أن يضر نفسه أو الأخريين ولكن والد إسلام قاتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت هو من أصر على إخراج الشاب من المستشفى حينها.

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نعرض لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات عن مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت وفقا لما جاء فى موقع “ nhs” 

  • أعمال العنف والعدوانية غير شائعة إلى حد ما لدى المصابين بالذهان ومن المرجح أن يكونوا ضحايا للعنف أكثر من أن يكونوا جناة أو قاتلين.
  • في بعض الأوقات يتسبب مرض الذهان فى سلوكيات خطيرة تجعل المصاب يضر نفسه أو الآخرين.

عنف
عنف
  • توجد أنواع عديدة من مرض الذهان منها ما يسبب الهلوسة والكلام غير المنظم ومنها ما يسبب الأوهام ومنها ما يزيد لدى حالات الفصام
  • يصيب من يعانون من الاكتئاب الشديد أحيانا وهو ما يعرضهم لمرض الذهان عندما يكونون مكتئبين جدًا
  • يعانى بعض مرضى الذهان من ضائقة أو هياج أو عدوان، ولكن قد يكون من الضروري كبحه دون أن يؤذي الأخرين ويُعرف هذا باسم التقييد الجسدي.
  • قد يتم نقل المريض المصاب بـ الذهان إلى غرفة منعزلة داخل المستشفى المحتجز بها بعد إصابته بحالة الهياج.
  • في بعض حالات الذهان يحتاج إلى تناول دواء يجعله يدخل سريعًا في حالة استرخاء شديد ويكون فى شكل أقراص أو حقن وهذه الأساليب تُستخدم فقط في الظروف القصوى ولا تُستخدم بشكل روتيني لعلاج الذهان.

قاتل فتاة الزقايق والضحية
قاتل فتاة الزقايق والضحية

يذكر أن قضية قتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت من القضايا المدوية التى شغلت الرأى العام المصري والعربي فى الفترة الأخيرة حيث فقدت الفتاة حياتها بسبب رفضها الزواج من شاب لا ترغب فى الارتباط به خاصة أنها تانى حادثة بعد قضية قتل نيرة أشرف على يد شاب يحبها أيضا.

وحزن جميع المصريين على حادثة قتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت خاصة أنها كانت فى مقتبل العمر وانتهت حياتها بطريقة مروعة أمام الجميع.

المتهم بقتل سلمى بهجت
المتهم بقتل سلمى بهجت
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