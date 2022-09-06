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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح موقع التنسيق الإلكتروني بالعريش لبقية طلاب المرحلة الثالثة حتى غد الأربعاء

التقديم لمكتب التنسيق
التقديم لمكتب التنسيق جامعة العريش

يستقبل مكتب تنسيق جامعة العريش محافظة شمال سيناء، طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات في المرحلة الثالثة للتنسيق، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش شمال سيناء، وإشراف الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إلى أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022م.، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

 

الكليات المتاحة 


كليات جامعة العريش المتاحة بالمرحلة الثالثة:

كلية التربية: ولها أربع طوابع تنسيق: 
كلية التربية.
كلية تربية تعليم ابتدائي.
كلية التربية رياضة.
  كلية التربية طفوله.
كلية التربية الرياضية بنين – بنات.
كلية الآداب (انتساب موجه).  
 

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العريش التنسيق طلاب المرحلة الثالثه

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