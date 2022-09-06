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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد زيارة النجم العالمي أوسكار إيزاك لهم.. صدى البلد يحاور فرقة مزاهر الزار|فيديو

مزاهر الزار
مزاهر الزار

التقي موقع صدي البلد بالسيدة مديحة رئيس فرقة مزاهر الزار ، والتى تقدم فن الزار بشكل مختلف داخل إحدي الأماكن بمنطقة وسط البلد . 

وكشف السيدة مديحة عم رحلة فرقة مزاهر الزار ، والتى بدأت منذ سنوات طويلة ، كما كشفت عن رأيها فى الصورة التى تقدمها الدراما المصرية عن شكل الزار . 

وخلال الحديث كشفت السيدة مديحة عن تفاصيل قيام فرقة مزاهر الزار بزيارة عدد الدول الأوروبية والعربية لتقديم عرضهم الفني . 

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وكان أوسكار إيزاك بطل مسلسل مون نايت قد حرص خلال زيارة لمصر على حضور عرض فرقة مزاهر الزار . 

وُلد أوسكار إيزاك أو إسحاق في جواتيمالا من أم جواتيمالية وأب كوبي، كما كان جده الأول من أصولٍ فرنسية، حيث عاش أوسكار في مدينة ميامي الأمريكية في فلوريدا والتي انتقلوا إليها عندما كان في سن الخامسة، قبل أن يصبح ممثلاً.

تعلم أوسكار العزف على آلة الجيتار والغناء مع فرقته التي أطلقوا عليها اسم Blinking Underdoges وأصبح لاحقًا المغني الرئيسي للفرقة، إلا أنه درس التمثيل في مدرسة Juilliarad وتخرج منها عام 2005، ليضع شغفه بالموسيقى جانبًا ويبدأ التمثيل في مسرحية محلية صغيرة في ميامي.

بداية مثيرة للجدل

كان أول فيلم لأوسكار “قصة المهد Natirity Story” عام 2006 ولعب فيه دور يوسف، حيث كان الفيلم دراما تركز على الفترة في حياة السيدة مريم ويوسف النجار، حيث سافروا إلى بيت لحم من أجل ولادة يسوع، حيث أثار الفيلم جدلا كبيرا وقتها وأثار غضب المسيحيين.

مزاهر الزار روبي مصر مدينة ميامي الأمريكية ميامي الأمريكية

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