هاني حتحوت: محمود جاد حارس إنبي يقترب من الزمالك

نشر الإعلامي هاني حتحوت تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب حتحوت:"بعد فشل انتقاله إلى ويجان.. الحارس الدولي محمود جاد يقترب من الزمالك باتفاق بين الأبيض وإنبي".

يذكر أن الإعلامي هاني حتحوت، قال إن النجم الجزائري سفيان فيجولي، دخل حسابات الأهلي، الذي يبحث تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي يدرس التعاقد مع الجزائري سفيان فيجولي الذي انتهى عقده مع جلطة سراي التركي، وأصبح لاعبا حرا وسط أنباء تشير لرغبته في الرحيل عن تركيا.