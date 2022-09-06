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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد11 عاما.. كوكا يقترب من إنهاء رحلته الأوروبية.. ما هي وجهته المقبلة؟

كوكا
كوكا

أكد تقرير يوناني، أن الدولي المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق أولمبياكوس، اقترب من قطع رحلته الاحترافية في أوروبا، بعد مسيرة دامت نحو 11 عاما.

وذكرت شبكة “Sport FM” اليونانية، أن أحمد حسن كوكا بات قريبا  من الرحيل عن صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني، والانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية.

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ولم تكشف الإذاعة اليونانية عن اسم النادي الذي يرغب في التعاقد مع أحمد حسن كوكا، إلا أن تقارير صحفية ذكرت مؤخرا، أن نادي أهلي جدة يستهدف التعاقد مع المهاجم المصري، لتعويض رحيل عمر السومة إلى صفوف العربي القطري على سبيل الإعارة.

وعاد أحمد حسن كوكا لنادي أولمبياكوس، في الموسم الجديد 2022-2023، بعد انتهاء إعارته لنادي قونيا سبور.

يذكر أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، استدعى “مؤخرا”، أحمد حسن كوكا لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر الجاري والذي يتخلله وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و 27 من الشهر الجاري.

قائمة المحترفين:

 واللاعبون هم : محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، سام مرسي.

كوكا أولمبياكوس منتخب مصر فيتوريا قونيا سبور

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