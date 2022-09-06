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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط بواريك شعر طبيعي مهربة مع راكب عراقي في مطار القاهرة.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

 تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة هاشم مصطفي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من البواريك وخصلات الشعر الطبيعي  بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

 أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين  من بغداد على رحلة الخطوط الجوية العراقية القادمة اشتبه حسن محمد أبوزهره مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب عراقي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أميره إسماعيل مأمور الفحص بالأشعة فتلاحظ لها وجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب .

وبالعرض على النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف إبراهيم مصطفي إبراهيم   مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ، فتبين وجود 38 كليو جرام من البورايك وخصلات الشعر الطبيعي  داخل طيات  الملابس وداخل اكياس بلاستيكيه بحقائب الراكب .

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى مليون جنية .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 41 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات.

وتم التحريز بلجنة من حسام سليمان ، حسام صقر ،أماني معوض.  

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

 

مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي الخطوط الجوية العراقية مصلحة الجمارك

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