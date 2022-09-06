عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليز تراس في أول خطاب بعد التكليف: سنتجاوز العاصفة وسنبني الاقتصاد مجددًا

ليز تراس
ليز تراس

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، أن حكومتها تواجه تقلبات عالمية بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، وستواجه التداعيات التي خلفتها الأزمات العالمية على المملكة المتحدة.

وأضافت تراس في أول كلمة لها بعد تكليفها رسميًا برئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستواصل العمل مع الشركاء والحلفاء في العالم، وستستمر في دعم أوكرانيا ومكافحة كورونا.

وتابعت: "سنحول بريطانيا إلى دولة بإمكانات كبيرة"، مؤكدة أن لديها خطة قوية لدعم الاقتصاد البريطاني.

إعلام أوكراني يكشف عن نقاط ضعف تراس.. ويفضح خطأها الفادح مع روسيا

بايدن يعلق على تولي ليز تراس رئاسة وزراء بريطانيا.. ماذا قال؟

وأشارت إلى أن حكومتها ستتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة بعد قطع الغاز الروسي، موضحة أن بريطانيا ستتجاوز العاصفة وستبني اقتصادها مجددًا.

وأكدت تراس أن سلفها السابق بوريس جونسون قدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولقاح كورونا، ووقف في وجه روسيا، مشيدة به بالقول: "لقد كان رئيس وزراء شديد الأهمية وسيذكر التاريخ أنه كافح الجائحة ووقف أمام الهجوم الروسي على أوكرانيا".

وتابعت رئيس الوزراء البريطانية "لقد حان الوقت لمعالجة القضايا التي تعيق تقدم البلاد. نحن بحاجة لبناء الطرق والمنازل بشكل أسرع، كما نحن بحاجة إلى تخفيف الأعباء عن العائلات".

وأضافت "سنقف وراء الديمقراطية والحرية في العالم أجمع بالتعاون مع حلفائنا، وسنعمل على تأمين إمدادات الطاقة المستقبلية".

تكليف تراس بتشكيل الحكومة

وكانت الملكة إليزابيث الثانية، كلفت اليوم الثلاثاء، ليز تراس بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة خلفا لبوريس جونسون.

وقطعت ليز تراس مسافة 1600 كم للتوجه إلى منتجع الملكة النائي في بالمورال في مرتفعات اسكتلندا لتسلم دعوة تشكيل الحكومة، بدلًا من قصر باكنجهام.

ويعد تسليم السلطة في بريطانيا عادة عملية سريعة، إذ يتوجه القادة الذين يغادرون مناصبهم والقادمين على حد سواء إلى قصر باكنجهام في وسط لندن.

وهذه المرة، اختارت الملكة عدم العودة من عطلتها الصيفية السنوية لحضور مراسم تسليم السلطة المقتضبة بعدما واجهت مشاكل صحية أثّرت على قدرتها على المشي والوقوف.

وخلال اجتماع استمر لنحو 30 دقيقة، طلبت الملكة من تراس، زعيمة أكبر حزب في البرلمان، تشكيل حكومة.

وأُعلن فوز تراس (47 عاما) بعد انتخابات داخلية ضمن صفوف الحزب المحافظ الإثنين، في أعقاب حملة انتخابية بدأت في يوليو الماضي.

بريطانيا ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة أوكرانيا العاصفة رئيس الوزراء البريطاني الحكومة البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

ترشيحاتنا

خسارة الديمقراطيين تطيح بـ نانسي بيلوسي من الكونجرس.. تفاصيل

آداب وحقوق وتربية.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الحقنة بـ 100 جنيه.. تحرك عاجل من النواب بسبب نقص عقار فيتامين د

عزة مصطفى تشكر وزير التنمية المحلية بعد الاستجابة لعلاج مواطن

14شهرا عشق حرام بالجيزة.. المراة اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة بيد عشيقها

الجيش الأمريكي يستعد لاختبار سلاح فتاك عابر للقارات غدا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة رانيا يوسف تغزو السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي.. صور

ببطن مكشوف.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

ازاى تتغدى بـ 10 جنيه.. طاجن كبد وقوانص بطريقة اقتصادية

كاش مايوه.. إيمي سمير غانم بإطلالة لافتة|شاهد

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

هموت يا عمتي.. سيدة تقتل نجل شقيق زوجها ببشاعة بسبب غيرة السلايف|فيديوجراف

بعد زيارة النجم العالمي أوسكار إيزاك لهم.. صدى البلد يحاور فرقة مزاهر الزار|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ