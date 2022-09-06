كيف تعيش تراس يومها الأول في الحكومة البريطانية؟

بالنسبة لمعظم رؤساء وزراء المملكة المتحدة، يبدأ اليوم الأول في عملهم بمجموعة من الأعمال البروتوكولية والتي تبدأ برحلة إلى قصر باكنجهام من أجل أن تعينهم الملكة البريطانية رسميًا.

وحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لكن بالنسبة إلى رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، فهي خاضت رحلة ذهابًا وإيابًا بطول 1000 ميل لمقابلة الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال بإسكتلندا من أجل التعيين الرسمي.

ووفقًا لـ"بي بي سي"، تتم خلال اليوم الأول لتعيين رئيس الوزراء البريطاني بالمنصب، مجموعة من البروتوكولات نستعرضها في السطور التالية:

تقبيل الأيدي

سواء كان ذلك في قاعة بالمورال أو قصر باكنجهام، تعين الملكة إليزابيث رئيس الوزراء الجديد في حفل تنصيب - وهو تقليد يسمى "تقبيل الأيدي"، لكنه ليس تقبيلا بالمعنى الحرفي للكلمة. فقد كشف رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير أنه أخبر من قبل مسؤول بالقصر الملكي أنه "لا يقبل يد الملكة في حفل تقبيل الأيادي،، في حين يُعتقد أن المصافحة تكفي.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بأنه كان مرتبكًا بعض الشيء عندما أخبره مسؤول ملكي بالا يقبل يدي الملكة في حفل تقبيل الأيدي وإنما يمسح بلطف بشفتيه على يدها.

وكتب بلير: "ما الذي قصده بمسح شفتي بلطف على يدها كما يتم تنظيف الأحذية بالفرشأة"، لافتًا إلى أنه كان مرتبطًا لدرجة أنه فتح الباب ودخل وتعثر على السجاد حتى سقط على يد الملكة حرفيًا.

تراس تلتقي الملكة إليزابيث

إلقاء خطاب

بعد أن يتم التعيين رسميًا كرئيس للوزراء، يتوجه الزعيم الجديد إلى 10 داونينج ستريت - مقر العمل والإقامة لرئيس الحكومة، حيث يلقي أول خطاب له في رئاسة الوزراء بهدف شرح ما يريد القيام به في الحكومة.

ووعدت مارجريت تاتشر بتحقيق "الانسجام حيث يوجد الخلاف"، فيما تعهد جوردون براون "ببذل قصارى جهده في الحكومة"، وتحدثت تيريزا ماي عن معالجة "المظالم" في المجتمع، بينما حذر بوريس جونسون من أن المشككين والمتشائمين"سيفقدون أماكنهم".

وحسب "بي بي سي"، إذا كان أحد رؤساء الوزراء محظوظًا، فسيلقي خطابه في ضوء الشمس، لكن من المتوقع هطول الأمطار اليوم الثلاثاء، لسوء الحظ مع خطاب تراس.

تصفيق الموظفين

يدخل رئيس الوزراء الجديد بعد ذلك من الباب الأسود الشهير في استقباله موظفي داونينج ستريت، الذين يصطفون تقليديًا ليحيوا رئيسهم ويصفقون له.

وعادة يكون الجميع يبتسم، لكن هذا ليس دائمًا، فعندما وصل توني بلير لاحظ أن إحدى العاملات تبكي.

ويتذكر اللورد روبن باتلر - أكبر موظف مدني في ذلك الوقت - أن بلير سألها إذا كانت بخير، فأجابت: "حسنًا سيد بلير، لكنني فعلت ذلك مع سلفك السابق".

تعيين الوزراء الجدد والبحث عنهم

ليس هناك الكثير من الوقت للتأمل والتفكير، حيث يجب على رئيس الوزراء أن يبدأ على الفور في تعيين وزراء الحكومة، والذين قد يكون بعضهم غير متواجدًا في المنطقة وليس سهلًا الوصول إليه.

تتذكر كاتي بيريور مستشارة تيريزا ماي أنها ذهبت في رحلة بحث للعثور على بوريس جونسون "الذي لا يمكن لأحد أن يجده في أي مكان".

وأوضحت "أظن أنه كان يعتقد أنه سيكون بدون وظيفة وفوجئنا مثل بقيتنا عندما تم تعيينه في النهاية وزيرا للخارجية".

كما واجه فريق ماي أيضًا التحدي المتمثل في محاولة تجميع فريقها الجديد بينما كان الفريق القديم لا يزال يتجول في المبنى - بما في ذلك جورج أوزبورن الذي كان مستشارًا في عهد سلفها ديفيد كاميرون

الطعام والأمن

التعامل مع زملاء العمل الغاضبين أمر متوقع لرئيس الوزراء البريطاني في يومه الأول، حيث يمكن أن يكافحوا من أجل العثور على وجبة خفيفة، مع عدم وجود مقهى، ولا مطبخ للموظفين، ولا وقت للتجمع واالقيام بالوجبات.

وأثبتت محاولة العثور على الطعام أنها صعبة بشكل مدهش في عام 1997، فيقول جوناثان باول، المستشار آنذاك "لقد واجهت صعوبة وأزمة حقيقية عندما حاولت إدخال السندويشات عبر "جهاز الأمن" عند البوابة الأمامية لداونينج ستريت".

وأضاف "أتذكر أنني حاولت أن أطلب البيتزا في مرحلة ما، ففجرها رجال الأمن الذين اشتبهوا في أنها قنابل".

كومة كبيرة من الأوراق

طوال حملات الترشح والانتخابات، كان الموظفون يراقبون التصريحات السياسية المختلفة للمرشحين وإعداد المشورة حول كيفية وضع خطط المرشحين الجدد موضع التنفيذ، لتتحول هذه النصائح إلى ملخصات تقدم لرئيس الوزراء في أول يوم له في المنصب.

وأوضح اللورد بتلر أنها "كومة كبيرة جدًا من الورق.. حيث نريد أن يشعر رئيس الوزراء بأنه تم التفكير في كل شيء".

الرموز النووية

يتم الجلوس وكتابة "خطابات الملاذ الأخير" لقادة الغواصات التي تحمل صواريخ ترايدنت النووية مع أوامر بشأن ما يجب فعله إذا تم القضاء على الحكومة في هجوم نووي.

ويتم تخزين الرسائل في خزنة على متن الغواصات، ولا تفتح إلا في حالة فقد الاتصال بالمملكة المتحدة.

وفي عام 2013، قال المؤرخ السياسي اللورد بيتر هينيسي لراديو بي بي سي 4: "هذه هي اللحظة التي يعرفون فيها معنى كونك رئيسًا للوزراء - لا يمكن لأي وظيفة أخرى أن تعدك لذلك".