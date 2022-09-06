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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يهنئ ليز تراس على توليها رئاسة الحكومة البريطانية

صدى البلد

هنأ رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، ليز تراس، على توليها منصب رئيس الوزراء البريطاني، بعد فوزها بإنتخابات زعامة حزب المحافظين الحاكم، خلفا لبوريس جونسون الذي أُجبر على الاستقالة.

وغرد ترودو، عبر تويتر: "تعتبر العلاقة بين كندا والمملكة المتحدة من أقوى العلاقات في العالم، وأتطلع إلى جعلها أقوى لأننا نعمل على تحسين الحياة للأشخاص على جانبي المحيط الأطلسي".

وبفوزها، تصبح تراس ثالث امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ بريطانيا، كما ستصبح الرابعة التي تتولى رئاسة الحكومة من حزب المحافظين منذ انتخابات عام 2015، خلال تلك الفترة، انتقلت البلاد من أزمة إلى أخرى، وتواجه الآن ما يُتوقع أن يكون ركودا طويلا ناتجا عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1 بالمئة في يوليو.

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