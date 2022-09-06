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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديا.. بتروجت يفوز على الأولمبي بهدف

بتروجيت
بتروجيت

فاز فريق الكرة بنادي بتروجت على نظيره الأوليمبي، في المباراة التي الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب الأخير، في استعدادات كلا الفريقين لانطلاق مسابقة دوري القسم الثاني عن الموسم الجديد 2022-2023.

وقاد الوافد الجديد، الغاني وينفول كوبينا فريق بتروجت لتحقيق الفوز على الأوليمبي، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد، الذي قدم خلاله لاعبو الفريق البترولي أداءا قويا ومستوى جيدا على الصعيدين الفني والبدني.

جاءت المباراة ضمن خطة إعداد الفريق، ومعسكره المعلق المقام في أحد الفنادق الخاصة في الإسكندرية، استعدادا لانطلاق منافسات دوري القسم الثاني، والذي يستهدف خلاله الفريق العودة إلى مكانه الطبيعي، والصعود إلى الدوري الممتاز.

وخاض بتروجت عدد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، كانت البداية بتعادل سلبي ضد فريق القيصومة السعودي، ثم الفوز على الجهراء الكويتي بثلاثية مقابل هدف، وبعدها الفوز على منتخب القسم الثاني بستة أهداف مقابل هدف، ثم الانتصار على حرس الحدود بهدفين دون رد، وبعدها فاز على لافيينا بهدفين مقابل هدف، وبعدها ابو قير بهدفين مقابل هدف.

واستقر هيثم شعبان المدير الفني للفريق على خوض مجموعة من المباريات الودية خلال فترة الإعداد هدفها زيادة حالة التركيز والانسجام بين كافة اللاعبين سواء العناصر القديمة أو الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الفترة الأخيرة.

بتروجت الأوليمبي القسم الثاني دوري القسم الثاني البترول

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