لأصحاب الدخل المتوسط.. 5 سيارات 2022 تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه.. صور

يحتوي السوق المصري علي العديد من أنواع السيارات المختلفة ، حيث تحتوي تلك الإصدارات علي العديد من المميزات والتجهيزات التكنولوجية الحديثة التي تعمل علي راحة سائقها وركابها وتوفر لهم كافة سبل الراحة والأمان ، وينتشر في سوق السيارات المصري طرازات مختلفة موديل 2022.

وفي ذألك السياق يقدم لكم موقع " صدى البلد " الإخباري قائمة بـ 5 سيارات تبدأ أسعارها من 194 الف جنيه.

1-لادا جرانتا 2022

زودت سيارة لادا جرانتا 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 98 حصان ، وعزم اقصي للدوران 145 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات ، وتصل السيارة الي 100 كم/ ساعة في مدة قدرها 11.4 ثانية .

تقدم سيارة لادا جرانتا 2022 بسعر يبدأ من 194 الف جنيه ، ويصل إلي 235 الف جنيه .

لادا جرانتا 2022

2-شيرى اريزو 5 2022

تحتوي سيارة شيرى اريزو 5 2022 علي محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه 114 حصان ، وعزم دوران 141 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات، وتصل السيارة إلي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية 11.5 ثانية .

تتوافر سيارة شيرى اريزو 5 2022 بأسعار تبدا من 237 الف جنيه ، وتصل إلي 280 الف جنيه .

شيرى اريزو 5 2022

3-سوزوكى سويفت ديزاير 2022

تستمد سيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي ، ينتج قوه حصانيه تصل إلي 85 حصان ، وعزم اقصي للدوران 113 نيوتن/ متر ، وترسل السيارة القوة إلي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة 12.9 ثانية .

تبدا أسعار سيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2022 من 239 الف جنيه ، وتصل الي 299 الف جنيه .

سوزوكى سويفت ديزاير 2022

4-شانجان ألسفن 2022

تحصل سيارة شانجان ألسفن 2022 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي ، ينتج قوه قدرها 101 حصان ، وعزم دوران 135 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات ، وتتسارع من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة في مدة قدرها 10 ثواني .

تأتي سيارة شانجان ألسفن 2022 بأسعار تبدا من 240 الف جنيه ، وتصل إلي 290 الف جنيه .

شانجان ألسفن 2022

5-سيتروين سي اليزيه 2022

تظهر سيارة سيتروين سي اليزيه 2022 بمحرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات ، ينتج قوه حصانيه تصل إلي 115 حصان ، وعزم دوران 150 نيوتن / متر ، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك ، وتصل السيارة إلي سرعة 100 كم/ ساعة من وضع السكون في مدة زمنية قدرها 10.8 ثانية .

سيتروين سي اليزيه 2022



يتراوح سعر سيارة سيتروين سي اليزيه 2022 من 314 الف جنيه ، ويصل الي 344 الف جنيه .