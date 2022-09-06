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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف علقت روسيا على تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه النووية؟

محطة زابوروجيا النووية
محطة زابوروجيا النووية

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، عن أسف بلاده حيال عدم الإشارة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الجهة المسؤولة عن قصف محطة زابوروجيه النووية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة بمجلس الأمن: "نأسف لعدم الإشارة في تقريركم الخاص بتنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا خلال الفترة من أبريل وسبتمبر هذا العام إلى مصدر القصف بشكل صريح"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وطلب نيبينزيا من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الإدلاء بتوضيحات عن المعدات العسكرية التي رآها خلال زيارته إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأضاف نيبينزيا أن ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ممثلين دائمين لها داخل محطة زابوروجيا ومستعدة للتعاون التام معها.

ولفت المندوب الروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت لديها لفرصة للتأكد من أن القوات الأوكرانية هي وحدها من تشكل تهديدا لمحطة زابوروجيا النووية.

وأضاف نيبينزيا مخاطبا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي: "نحن نتفهم منصبك كرئيس لجهة تنظيمية دولية، ولكن في الوضع الحالي، من المهم للغاية تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية. ربما إذا تم تخصيص الوثيقة حصرا على نتائج زيارتك إلى محطة زابوروجيا النووية، لكانت استنتاجاتك أكثر وضوحا ولا لبس فيها".

التقرير حول زابوروجيا

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، تقريرا حول الزيارة الأخيرة لوفد من الخبراء فيها إلى محطة زابوروجيا النووية جنوبي أوكرانيا، مؤكدة استمرار القلق بشأن هذا الوضع، ومحذرة من أن قصف المحطة قد يتسبب في تسرب مواد إشعاعية.

وأكدت الوكالة، في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، أنها تشعر "بالقلق العميق إلى الآن بسبب الوضع في محطة زابوروجيا النووية"، مشددة على ضرورة وقف أعمال القصف بشكل فوري.

وأضافت أن كل الأطراف بحاجة إلى الموافقة على إنشاء منطقة آمنة حول المحطة لتجنب الدمار.

كما حذرت الوكالة من أن استمرار القصف قد يتسبب في تسرب مواد إشعاعية، مؤكدة استعدادها لتقديم التدريبات اللازمة للاستجابة الفعالة لأي حالة طوارئ تحدث بمحطة زابوروجيا.

ولفتت إلى أنه من الضروري ضمان وجود تواصل بين محطة زابوروجيا النووية وجميع المنظمات الخارجية.

وأفاد تقرير الوكالة بأن خبرائها لاحظوا أثناء زيارتهم، تضرر مواقع مختلفة في المحطة النووية، بينها أضرار طالت المبنى الخاص بتخزين الوقود النووي والمواد المشعة.

 

روسيا مجلس الأمن تقرير محطة زابوروجيا قصف أوكرانيا وكالة الطاقة الذرية

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