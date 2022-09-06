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كوكب الحرب يظهر برفقة عين الثور.. اللون الأحمر يلمع في السماء

كوكب المريخ
كوكب المريخ

نشهد الآن ظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران كوكب المريخ (كوكب الحرب) مع نجم الدبران (عين الثور) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن كوكب المريخ (كوكب الحرب) يقترن مع نجم الدبران (عين الثور)  حيث نراهما متجاوران في السماء.

وأوضح الدكتور تادرس أننا نرى كوكب المريخ (كوكب الحرب) مع نجم الدبران (عين الثور) عند شروقهما الساعة 11:00 مساء تقريبا وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي.

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نجم الدبران عين الثور المائل لونه الى الحمرة

ويعد نجم الدبران ألمع نجم في كوكبة الثور وكان نجم القطب الشمالي منذ حوالي 450.000 سنة ، بالإضافة أن نجم الدبران ألمع بكثير من نجم الشمال الحالي.

نجم الدبران يظهر قريب جداً من النجم البراق “العيوق” الذي يظهر إلى اقصى يساره في قبة السماء ، وفي الماضي البعيد جداً كان هذين النجمين يعملان كنجم قطبي مزدوج في العام 447890 قبل الميلاد، ولكن الوضع تغير مع مرور الوقت بسبب دورة مدتها 26000 سنة.

ونوه استاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أستاذ الفلك أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

المريخ كوكب الحرب

ويرتبط كوكب المريخ بالحرب، فقبل 3,000 عام كان البابليون في العراق يسمونها "نيرغال" تيمناً بإله الوباء والموت في ديانتهم، بينما أطلق عليه المصريون القدماء إسم الأحمر بينما أطلق عليه الصينيون نجم النار.

وأشهر اسماء المريخ التى نعرفه به الآن هو "مارس" (باللاتينية: Mars) هو اقتباس لاسم إله الحرب في الأساطير الرومانية، وسمي لدى الإغريق القدماء "آريس"، وهو إله الحرب لديهم أيضاً.

يتكون الغلاف الجوي للمريخ بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون ومع ذلك على عكس كوكب الزهرة, فإن الغلاف الجوي للمريخ رقيق جدًا مما يعرض الكوكب للأشعة الكونية ويحدث تأثيرًا ضئيلًا جدًا في الاحتباس الحراري.

للمريخ قمران هما هما فوبوس وديموس وهما غير منتظمين في الشكل.

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