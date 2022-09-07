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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إذا ما التزمت مليشيا الحوثي بتنفيذ التزاماتها

اليمن: ندعم الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب

اليمن والاتحاد الأوروبي
اليمن والاتحاد الأوروبي

جدد مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن تأكيده يدعم الجهود الأممية والدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب إذا ما التزمت مليشيا الحوثي بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها للمجتمع الدولي بموجب الهدنة الإنسانية .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ان ذلك جاء خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن اللواء سلطان العرادة أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، والذى تم خلاله بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ، والجهود الأممية لاقرار السلام في اليمن. 
وأشار اللواء العرادة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كل ما بوسعه في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء تقديم العون والمساندة من أجل العبور الآمن والتغلب على التحديات الراهنة. 
من جانبه أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على استمرار الهدنة وتنفيذ متطلباتها وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل .. مؤكداً دعم بلاده الدائم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن واستقراره.

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