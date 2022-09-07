الجزائر تهنئ «روتو» على فوزه بمنصب الرئاسة في كينيا

هنأت الجزائر جمهورية كينيا على حسن سير وتنظيم انتخاباتها الرئاسية، والتي جرت مؤخرا، وأسفرت عن فوز وليام ساموي روتو بالرئاسة.

كما أعربت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أمس الثلاثاء عن تمنياتها للرئيس الكيني بالتوفيق في مهمته الجديدة، مشيدة بروح المسؤولية التي تحلى بها الشعب الكيني.

وبحسب البيان، جددت الجزائر عزمها الراسخ على العمل مع الرئيس المنتخب من أجل زيادة توطيد أواصر الأخوة والتضامن التاريخية، التي تجمع البلدين، وتعميق التعاون الثنائي والتشاور داخل الهيئات الإقليمية والدولية ، لمصلحة القارة الأفريقية والدفاع عن القضايا العادلة.

