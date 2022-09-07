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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا رشدي تطرح «شايلة أسمه» عبر اليوتيوب .. شاهد

صدى البلد

طرحت المطربة هلا رشدى أجدد أغنياتها “شايلة اسمه” عبر قناتها الرسمية باليوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة . 

وروّجت هلا رشدي للأغنية عبر حسابها بتطبيق انستجرام وكتبت: "ربنا يخلى كل الآباء الطيبين ويبارك فى عمرهم".


أشعلت هلا رشدي ستديو برنامج "كلمة أخيرة" بأغنية "ستو انا" خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

وبينت أنها قررت احتراف الغناء بعد مرحلة الهواية بعد إنجابها لطفلها معز قائلة :  كان فيه مسابقة في الأوبرا بإسم الصوت الذهبي ورحت المسابقة  وجوزي وامي شجعوني وقالولي جربي ومن وقت ما دخلت شعرت بحنين للمسرح ومن وقتها  بدأت أعمل فيديوهات على الفيس بوك ".

وحول أول أغنية قامت بغنائها بمقابل مادي قالت : كانت حفلة لنقابة الأطباء بالإسماعيلية  وتقاضيت اول أجر  وكان 1500  جنيه  وأول أغنية علمت  مع الناس إعلان " إبن مصر " وهي سبب شهرتي.

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