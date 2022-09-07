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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر توتر وعصبية مواليد برج الجوزاء.. حيل لعلاج المشاكل والحسد| تعرف عليها

برج الجوزاء
برج الجوزاء

قالت الدكتورة سها عيد، خبيرة الطاقة، أن مواليد برج الجوزاء يتأثرون بـ الطاقة السلبية والحسد بشكل مختلف عن أصحاب باقى الأبراج.
وأوضحت "سها" أن مواليد برج الجوزاء يشعرون بعصبية غريبة وقلق زائد خاصة فى الليل نتيجة التعرض لـ الحسد والحقد وهذا القلق والتوتر يمكن أن يتسبب فى الكثير من المشاكل والخلافات مع مواليد برج الجوزاء.

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ماء البحر 


وكشفت " سها" أن أكثر جزء يتأثر بـ الحسد فى أجسام مواليد برج الجوزاء هو الرأس والعينين ولا تزول الام والمشكلات الصحية فى هذه المنطقة إلا بالرقية أما العصبية الزائدة فتزول لدى مواليد برج الجوزاء بالاستحمام بماء البحر في يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت .

الام الرأس
الام الرأس

العنبر 


ونصحت " سها" مواليد برج الجوزاء حال الإصابة بـ السحر باستخدام عنبر الحيتان وعدم الاكتفاء باستخدام ماء البحر كما ذكرنا فى الحسد، فيجب استخدام الاثنين معا لعلاج السحر.

عنبر الحوت
عنبر الحوت

الأذكار 


أما لحماية مواليد برج الجوزاء من الحسد والسحر والطاقة السلبية فيجب عليهم الإكثار من قراءة القرآن أو الكتب السماوية الأخرى قبل الخروج من المنزل بالإضافة إلى الإكثار من وترديد الأدعية والتهاليل بخشوع وتركيز فى الليل والصباح ، بالإضافة لاستخدام عود الميس.

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